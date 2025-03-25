Стало известно, сколько Ефремов заработал за время отсидки в колонии

Меркачева: Михаил Ефремов заработал в колонии около 235 тысяч рублей за 4,5 года

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов мог зарабатывать в колонии около пяти тысяч рублей в месяц. Таким мнением с Aif.ru поделилась член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

Она напомнила, что актер работал кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке древообработки. В колонии он провел всего 4,5 года вместо 7,5. Таким образом он мог накопить за вычетом НДФЛ порядка 235 тысяч рублей.

Меркчева также предположила, что Ефремов мог их потратить до того, как выйти на свободу. По ее словам, среди расходов заключенных имеются траты на звонки по телефону и покупки в тюремном ларьке.

«В случае с Михаилом Ефремовым, допустим, у него зарплата пять тысяч, примерно. Я думаю, что он их тратил, покупал какое-нибудь печенье, конфеты, чай. Поэтому я не думаю, что у него на счету что-то большое накопилось. Тысяч 10-15, наверное, есть», — пояснила она.

Ранее режиссер Алексей Учитель заявил, что Ефремов будет востребован и в кино, и в театре после выхода на свободу.