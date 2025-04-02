Стало известно, сколько будут платить Ефремову за съемки после выхода на свободу

kp.ru: Ефремову готовы платить по 2,5 миллиона рублей за съемочный день

Актер Михаил Ефремов после выхода на свободу по УДО будет пользоваться спросом у режиссеров и хорошо зарабатывать. Об этом рассказал kp.ru кинопродюсер Евгений Морозов.

По его словам, платить за съемочный день Ефремову готовы до 2,5 миллиона рублей — вдвое больше, чем Дмитрию Нагиеву или Сергею Бурунову.

«Хотя тут даже сравнивать этих артистов нельзя, все-таки Ефремов — серьезный театральный актер», — заявил Морозов.

По его словам, первые съемки с участием актера после освобождения начнутся в мае, и специально под Ефремова готовят несколько ролей в сериалах.

Ранее гендиректор Ивановской швейной фабрики Юрий Лукьянчиков предложил актеру работу коммерческим директором предприятия с возможностью работать с детьми в театральной студии.

По мнению режиссера Алексея Учителя, актера ждут и в театре, и в кино. Он добавил, что и сам хочет встретиться с Ефремовым и обсудить новые совместные проекты.