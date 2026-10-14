Звезда «Евлампии Романовой» проиграла битву за миллионы: личная драма, взлет и печальный финал Аллы Клюки
Жизнь пишет сценарии лучше любых романов. Еще вчера Алла Клюка наслаждалась звездной славой в Голливуде, а сегодня суд поставил жирную точку в ее затяжной битве за квадратные метры. Что случилось с Евлампией Романовой и почему судьба Светланы из «Клана Сопрано» многим показалась бы печальной, — в материале 360.ru.
Загадка нехорошей квартиры
Суд 12 октября 2026 года отказал Алле Клюке в иске о разделе совместно нажитого имущества. Предметом спора была роскошная квартира недалеко от Киевского вокзала. Артистка пыталась разделить ее с бывшим мужем, 67-летним режиссером Владимиром Морозовым.
Примерная цена вопроса составляла 17 миллионов рублей. Клюка уверяла суд, что вкладывала свои деньги в покупку жилья, его приобрели сразу после свадьбы. Однако Фемида стала на строну Морозова: тот доказал, что оплатил квартиру сам.
За эти стены семья уже воевала, но на одной стороне. В 2019 году квартирой завладели мошенники. Злоумышленники узнали, что Клюка с мужем живет в США и воспользовались этим.
Опротестовать фальшивую сделку удалось после длительных судебных разбирательств. Но уже вскоре между бывшими влюбленными разгорелась новая битва за те же самые злополучные квадратные метры.
Кто такая Алла Клюка
Алла Клюка уроженка Минска. Ее родители глухонемые, всего в семье трое детей, притом все родились с абсолютно нормальным слухом.
Во многих интервью актриса вспоминала родовое гнездо с нежностью. Оптимизм, жизнелюбие и легкий характер она унаследовала от отца.
В школе будущей звезде приходилось несладко. Рыжая, фамилия необычная — детям большего не потребовалось. Травля не помешала Клюке выбрать верный путь, почти сразу после аттестата она отправилась покорять Москву.
В 1987 году Алла Клюка с первой попытки поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, попав в мастерскую знаменитого Юрия Соломина.
Учеба в Щепке стала для нее мощным стартом, в 1990 году талантливой студентке выпала редчайшая возможность: весь ее курс отправили на месячную стажировку в нью-йоркскую театральную школу «Круг в квадрате».
Первые роли Аллы Клюки
В кино Клюка дебютировала еще студенткой. Она мелькнула в небольшом эпизоде «Визита дамы». Пару лет спустя молодую актрису утвердили на главную роль в остросюжетной драме Никиты Хубова «Тело».
Мрачная и эмоционально тяжелая история мгновенно привлекла внимание критиков к необычной рыжеволосой бестии. В том же 1990 году на экраны вышли еще две заметные работы с ее участием.
«Сделано в СССР» сегодня уже мало кто помнит, хотя фильм получился на редкость жестким. Алла Клюка играла в нем пионервожатую, Армен Джигарханян — бывшего сотрудника НКВД.
Намного более легким вышел «Облако-рай» Николая Досталя. Клюка перевоплотилась в невесту главного героя, фильм принес ей статус одной из самых перспективных молодых актрис постсоветского кинематографа.
Светлана из «Клана Сопрано»
В США Аллу Клюку привела любовь. Актерскую карьеру при этом она не бросила, вошла в Гильдию актеров и проявила себя для вчерашней эмигрантки на удивление успешно.
В 1999 году Алла Клюка прошла пробы в культовый сериал «Клан Сопрано». Ей досталась яркая и запоминающаяся роль Светланы Кириленко — одноногой, сильной, циничной и прагматичной русской эмигрантки.
Изначально линия Светланы задумывалась как сайд-история, однако затем продюсеры выделили талантливой актрисе больше экранного времени.
Позже Клюка со смехом рассказывала, что американские киноделы были уверены: все настоящие русские женщины обязательно должны быть блондинками. На съемках ей регулярно приходилось осветлять свои натуральные рыжие волосы.
Успех в «Клане Сопрано» открыл актрисе двери в другие рейтинговые американские телепроекты. Алла Клюка снялась в популярном детективном сериале «Закон и порядок: Преступное намерение».
Позже в ее фильмографии появились роли в успешном триллере «Американцы», комедийном детективе «Тайны Лауры» и популярном сериале «Удивительная миссис Мейзел».
Заграничный муж
Со своим первым мужем Алла Клюка познакомилась в начале 1990-х годов во время работы над фильмом «Серп и молот». Ее избранником стал Кенни Шаффер — известный американский ученый, изобретатель и бизнесмен.
Американец был старше артистки на 20 лет и ему было, о чем. В свое время Шаффер работал с Джимми Хендриксом и Стивеном Тайлером, позднее он же разработал систему, которая позволила спецслужбам США в реальном времени следить за внутренним ТВ-вещанием СССР.
Познакомилась с ним Клюка в русском ресторане. Пара быстро сыграла свадьбу и долгое время жила в счастливом браке, союз продержался почти 10 лет. Появился у них и сын, Кибо.
Со временем супруги осознали, что их жизненные пути и интересы начинают расходиться. В 2002 году Алла Клюка и Кенни Шаффер развелись.
Судьбоносная роль Евлампии Романовой
Несколько лет Клюка работала на две страны. Она блестяще сыграла в «Серпе и молоте», перформанс в фильме «Из ада в ад» принес ей награду за лучшую женскую роль на «Кинотавре».
Зритель благосклонно принял и «Хочу в тюрьму», и многосерийную «Идеальную пару». Роль Аллы Клюки в «Прикованном» отметило жюри международного фестиваля «Новое кино XXI век».
Всенародную любовь и славу Алле Клюке принес детективный сериал «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Экранизация иронических детективов Дарьи Донцовой стала абсолютным хитом.
Клюка идеально вписалась в образ взбалмошной, наивной, но проницательной доморощенной сыщицы. Забавно, что первой актрису приметил режиссер этого сериала — Владимир Морозов.
Главная любовь и кто виноват
В прессе поговаривали, что именно из-за Морозова Клюка развелась с американским предпринимателем. На площадке «Евлампии Романовой» он сразу обратил внимание на яркую актрису.
«Мне ее представили на съемочной площадке: „Это наша Евлампия Романова“. А я почему-то сразу же подумал: „Нет, это прежде всего — моя жена“, — позднее рассказывал режиссер.
Отношения развивались стремительно, уже в 2003 году влюбленные сыграли свадьбу, и вскоре на свет появился их сын Иван. Семья жила на две страны: супруги активно работали в Москве, но регулярно выезжали в США.
Целых 22 года их брак казался гармоничным. Поклонники и коллеги восхищались творческим и семейным тандемом, рядом с Морозовым улыбчивая Клюка выглядела абсолютно счастливой женщиной. Как выяснилось позднее, у режиссера были свои взгляды на мир.
«Развелся со мной по-тихому»
Серьезная трещина в отношениях пары образовалась после 2019 года. Супруги застряли в Нью-Йорке из-за пандемии и столкнулись с финансовыми проблемами.
Масла в огонь добавила неприятнейшая история с мошенниками, которые фактически украли их квартиру в Москве. Вернуть ее помогли в том числе и знакомые Аллы Клюки — письмо в Следственный комитет написали известные актеры.
Режиссер же позднее уверял, что не был инициатором развода и говорил, что супруга его «очень изменилась». К тому моменту Алле Клюке пришлось устроиться администратором в Линкольн-центре.
Артистка выдвинула другую версию. В беседе с kp.ru она рассказала, что Морозов в США отказывался идти на работу, это и стало «яблоком раздора». Режиссер улетел в Москву, разлад был очевиден.
Все равно для меня стало неожиданностью, когда в ноябре прошлого года узнала из СМИ, что Морозов со мной развелся. Мы общались по телефону, он ничего не говорил. Развелся по-тихому. И не в ноябре, а еще в мае 2025 года. Почему все это время молчал? Думаю, из-за квартиры, чтобы ее не делить.
Алла Клюка
Где сейчас Алла Клюка
В последние годы актерская карьера Аллы Клюки пошла на спад. Она мелькнула в «Удивительной миссис Мейзел» в 2019 году, в «Американцах» ей досталась роль на три эпизода.
Режиссер Морозов говорил, что сейчас Клюка продолжает работать обычным администратором, в том же Линкольн-центре. В беседе с kp.ru она это подтверждала. Возвращаться в Россию артистка не намерена. Не горит желанием навестить родину и ее сын.
Владимир Морозов по-прежнему живет в Москве. Два года назад он представил военную документалистику о подвигах советских солдат под Вязьмой. В разговоре с eg.ru режиссер признавал, что остается один и не планирует никаких новых отношений — все его время занимает работа. Сейчас Морозов трудится над сценарием нового сериала.