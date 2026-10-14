Сегодня 02:30 Звезда «Евлампии Романовой» проиграла битву за миллионы: личная драма, взлет и печальный финал Аллы Клюки Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Жизнь пишет сценарии лучше любых романов. Еще вчера Алла Клюка наслаждалась звездной славой в Голливуде, а сегодня суд поставил жирную точку в ее затяжной битве за квадратные метры. Что случилось с Евлампией Романовой и почему судьба Светланы из «Клана Сопрано» многим показалась бы печальной, — в материале 360.ru.

Загадка нехорошей квартиры Суд 12 октября 2026 года отказал Алле Клюке в иске о разделе совместно нажитого имущества. Предметом спора была роскошная квартира недалеко от Киевского вокзала. Артистка пыталась разделить ее с бывшим мужем, 67-летним режиссером Владимиром Морозовым. Примерная цена вопроса составляла 17 миллионов рублей. Клюка уверяла суд, что вкладывала свои деньги в покупку жилья, его приобрели сразу после свадьбы. Однако Фемида стала на строну Морозова: тот доказал, что оплатил квартиру сам. За эти стены семья уже воевала, но на одной стороне. В 2019 году квартирой завладели мошенники. Злоумышленники узнали, что Клюка с мужем живет в США и воспользовались этим. Опротестовать фальшивую сделку удалось после длительных судебных разбирательств. Но уже вскоре между бывшими влюбленными разгорелась новая битва за те же самые злополучные квадратные метры.

Фото: РИА «Новости»

Кто такая Алла Клюка Алла Клюка уроженка Минска. Ее родители глухонемые, всего в семье трое детей, притом все родились с абсолютно нормальным слухом. Во многих интервью актриса вспоминала родовое гнездо с нежностью. Оптимизм, жизнелюбие и легкий характер она унаследовала от отца. В школе будущей звезде приходилось несладко. Рыжая, фамилия необычная — детям большего не потребовалось. Травля не помешала Клюке выбрать верный путь, почти сразу после аттестата она отправилась покорять Москву. В 1987 году Алла Клюка с первой попытки поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, попав в мастерскую знаменитого Юрия Соломина. Учеба в Щепке стала для нее мощным стартом, в 1990 году талантливой студентке выпала редчайшая возможность: весь ее курс отправили на месячную стажировку в нью-йоркскую театральную школу «Круг в квадрате».

Первые роли Аллы Клюки В кино Клюка дебютировала еще студенткой. Она мелькнула в небольшом эпизоде «Визита дамы». Пару лет спустя молодую актрису утвердили на главную роль в остросюжетной драме Никиты Хубова «Тело». Мрачная и эмоционально тяжелая история мгновенно привлекла внимание критиков к необычной рыжеволосой бестии. В том же 1990 году на экраны вышли еще две заметные работы с ее участием. «Сделано в СССР» сегодня уже мало кто помнит, хотя фильм получился на редкость жестким. Алла Клюка играла в нем пионервожатую, Армен Джигарханян — бывшего сотрудника НКВД. Намного более легким вышел «Облако-рай» Николая Досталя. Клюка перевоплотилась в невесту главного героя, фильм принес ей статус одной из самых перспективных молодых актрис постсоветского кинематографа.

Фото: РИА «Новости»

Светлана из «Клана Сопрано» В США Аллу Клюку привела любовь. Актерскую карьеру при этом она не бросила, вошла в Гильдию актеров и проявила себя для вчерашней эмигрантки на удивление успешно. В 1999 году Алла Клюка прошла пробы в культовый сериал «Клан Сопрано». Ей досталась яркая и запоминающаяся роль Светланы Кириленко — одноногой, сильной, циничной и прагматичной русской эмигрантки. Изначально линия Светланы задумывалась как сайд-история, однако затем продюсеры выделили талантливой актрисе больше экранного времени. Позже Клюка со смехом рассказывала, что американские киноделы были уверены: все настоящие русские женщины обязательно должны быть блондинками. На съемках ей регулярно приходилось осветлять свои натуральные рыжие волосы. Успех в «Клане Сопрано» открыл актрисе двери в другие рейтинговые американские телепроекты. Алла Клюка снялась в популярном детективном сериале «Закон и порядок: Преступное намерение». Позже в ее фильмографии появились роли в успешном триллере «Американцы», комедийном детективе «Тайны Лауры» и популярном сериале «Удивительная миссис Мейзел».

Фото: РИА «Новости»

Заграничный муж Со своим первым мужем Алла Клюка познакомилась в начале 1990-х годов во время работы над фильмом «Серп и молот». Ее избранником стал Кенни Шаффер — известный американский ученый, изобретатель и бизнесмен. Американец был старше артистки на 20 лет и ему было, о чем. В свое время Шаффер работал с Джимми Хендриксом и Стивеном Тайлером, позднее он же разработал систему, которая позволила спецслужбам США в реальном времени следить за внутренним ТВ-вещанием СССР. Познакомилась с ним Клюка в русском ресторане. Пара быстро сыграла свадьбу и долгое время жила в счастливом браке, союз продержался почти 10 лет. Появился у них и сын, Кибо. Со временем супруги осознали, что их жизненные пути и интересы начинают расходиться. В 2002 году Алла Клюка и Кенни Шаффер развелись. Судьбоносная роль Евлампии Романовой Несколько лет Клюка работала на две страны. Она блестяще сыграла в «Серпе и молоте», перформанс в фильме «Из ада в ад» принес ей награду за лучшую женскую роль на «Кинотавре». Зритель благосклонно принял и «Хочу в тюрьму», и многосерийную «Идеальную пару». Роль Аллы Клюки в «Прикованном» отметило жюри международного фестиваля «Новое кино XXI век».

Фото: РИА «Новости»

Всенародную любовь и славу Алле Клюке принес детективный сериал «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Экранизация иронических детективов Дарьи Донцовой стала абсолютным хитом. Клюка идеально вписалась в образ взбалмошной, наивной, но проницательной доморощенной сыщицы. Забавно, что первой актрису приметил режиссер этого сериала — Владимир Морозов. Главная любовь и кто виноват В прессе поговаривали, что именно из-за Морозова Клюка развелась с американским предпринимателем. На площадке «Евлампии Романовой» он сразу обратил внимание на яркую актрису. «Мне ее представили на съемочной площадке: „Это наша Евлампия Романова“. А я почему-то сразу же подумал: „Нет, это прежде всего — моя жена“, — позднее рассказывал режиссер. Отношения развивались стремительно, уже в 2003 году влюбленные сыграли свадьбу, и вскоре на свет появился их сын Иван. Семья жила на две страны: супруги активно работали в Москве, но регулярно выезжали в США.

Фото: РИА «Новости»

Целых 22 года их брак казался гармоничным. Поклонники и коллеги восхищались творческим и семейным тандемом, рядом с Морозовым улыбчивая Клюка выглядела абсолютно счастливой женщиной. Как выяснилось позднее, у режиссера были свои взгляды на мир. «Развелся со мной по-тихому» Серьезная трещина в отношениях пары образовалась после 2019 года. Супруги застряли в Нью-Йорке из-за пандемии и столкнулись с финансовыми проблемами. Масла в огонь добавила неприятнейшая история с мошенниками, которые фактически украли их квартиру в Москве. Вернуть ее помогли в том числе и знакомые Аллы Клюки — письмо в Следственный комитет написали известные актеры. Режиссер же позднее уверял, что не был инициатором развода и говорил, что супруга его «очень изменилась». К тому моменту Алле Клюке пришлось устроиться администратором в Линкольн-центре. Артистка выдвинула другую версию. В беседе с kp.ru она рассказала, что Морозов в США отказывался идти на работу, это и стало «яблоком раздора». Режиссер улетел в Москву, разлад был очевиден.

Все равно для меня стало неожиданностью, когда в ноябре прошлого года узнала из СМИ, что Морозов со мной развелся. Мы общались по телефону, он ничего не говорил. Развелся по-тихому. И не в ноябре, а еще в мае 2025 года. Почему все это время молчал? Думаю, из-за квартиры, чтобы ее не делить. Алла Клюка

Фото: РИА «Новости»

Где сейчас Алла Клюка В последние годы актерская карьера Аллы Клюки пошла на спад. Она мелькнула в «Удивительной миссис Мейзел» в 2019 году, в «Американцах» ей досталась роль на три эпизода. Режиссер Морозов говорил, что сейчас Клюка продолжает работать обычным администратором, в том же Линкольн-центре. В беседе с kp.ru она это подтверждала. Возвращаться в Россию артистка не намерена. Не горит желанием навестить родину и ее сын. Владимир Морозов по-прежнему живет в Москве. Два года назад он представил военную документалистику о подвигах советских солдат под Вязьмой. В разговоре с eg.ru режиссер признавал, что остается один и не планирует никаких новых отношений — все его время занимает работа. Сейчас Морозов трудится над сценарием нового сериала.