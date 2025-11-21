Актриса Алла Клюка развелась с мужем-режиссером

Развод актрисы Аллы Клюки с кинорежиссером Владимиром Морозовым прошел без публичных скандалов. Мировой суд в Москве оформил расторжение брака, сообщило РИА «Новости» .

«Столичный суд рассмотрел иск о расторжении брака между актрисой Аллой Клюка и кинорежиссером Владимиром Морозовым. Решением мирового судьи <…> брак расторгнут», — рассказал представитель суда, который рассматривал дело.

Семейная жизнь Клюки и Морозова продлилась около 22 лет, они поженились в 2003 году и родили сына. Актриса и режиссер совместно работали над сериалом «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант».

До брака с Морозовым Клюка побывала замужем за американцем Кенни Шаффером, с которым познакомилась на съемках фильма «Серп и Молот», и родила старшего ребенка. Кроме детективного сериала по книгам Дарьи Донцовой она сыграла также в фильмах «Облако-рай», «Коля — Перекати поле», «Хочу в тюрьму», сериалах «Идеальная пара», «Сопрано» и «Удивительная миссис Мейзел».

Во время пандемии мошенники продали двухкомнатную квартиру Клюки в Москве. Они оформили сделку в Оренбурге по поддельным документам.