Том Круз стал звездой вирусного видео благодаря поддержке грустной девушки-коллеги

В Сети завирусилось видео с голливудским актером Томом Крузом, который заметил расстроенную девушку и подошел к ней, чтобы помочь. Оказалось, что она листала ленту новостей в телефоне, сообщила газета Daily Mail .

На кадрах видно, как звезда фильмов «Миссия невыполнима» и «С широко закрытыми глазами» присел на корточки, чтобы поговорить с грустной коллегой. Девушка заверила артиста, что с ней все в порядке. В итоге актер обменялся с ней дружеским ударом кулачком и отправился дальше.

«Том Круз хорошо известен как один из самых приятных парней Голливуда, и новый вирусный ролик только укрепляет эту репутацию», — отметило издание.

Ранее актриса Анджелина Джоли продала дом, в котором она жила после расставания с актером Брэдом Питтом. За особняк площадью около тысячи квадратных метров с видом на Голливудские холмы и обсерваторию Гриффита она получила 24,75 миллиона долларов. До Джоли дом принадлежал кинорежиссеру Сесилу Б. Де Миллю.