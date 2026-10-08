Сегодня 13:50 Последняя тайна Кашпировского: почему его могилу решили скрыть от публики Эксклюзив

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С советским и российским психотерапевтом и телеведущим Анатолием Кашпировским простились в зале Троекуровского кладбища. На панихиду пришли родные, друзья и коллеги легендарного гипнотизера, а также его пациенты, которые до сих пор испытывают благодарность к целителю. После завершения церемонии гроб с телом Кашпировского забрала семья, чтобы, по последней воле покойного, скрыть место захоронения.

Уходят легенды

Последняя воля Кашпировского скрыть собственную могилу от публики вполне объяснима. Об этом в беседе с 360.ru заявил прибывший на панихиду участник шоу «Битва экстрасенсов» и главный редактор журнала Top Magic Никита Турчин. Он пояснил, что места захоронений известных людей нередко превращаются в места паломничества и странных ритуалов.

У Вольфа Мессинга на кладбище готовят и заряжают крупы. К Жанне Фриске на могилу приносят крем: его заряжают, чтобы выглядеть свежее и моложе. Для Анатолия Михайловича не хочется такой участи. Никита Турчин

Участник «Битвы экстрасенсов» также рассказал, что в свое время пытался взять интервью у Кашпировского, однако тот принципиально отказывался общаться с журналистами, считая, что его слова постоянно искажают.

«Я больше ни одного комментария журналистам не дам, мне это неинтересно, потому что все факты перевирают», — вспомнил собеседник 360.ru слова психотерапевта Тем не менее Турчину удалось лично пообщаться с Кашпировским. Для него тот навсегда остался человеком-легендой, чья деятельность выходила далеко за рамки телевизионных сеансов. «Он не просто экстрасенс, гипнотизер — он бодибилдер, депутат, переговорщик с террористами. Просто вдумайтесь в это. Это уникальный человек», — сказал главный редактор Top Magic. По его мнению, вместе с Кашпировским ушла целая эпоха, а его умение воздействовать на аудиторию было настоящим искусством. «Такого больше уже не будет. Умирает эпоха, уходят легенды», — заключил Турчин.

Фото: 360.ru

Кашпировского переведут в цифру На церемонию прощания пришли и бывшие пациенты Кашпировского, многие из которых убеждены, что сеансы гипнотизера помогли им справиться с болезнями. Одна из поклонниц рассказала, что следила за выступлениями психотерапевта еще с детства. Известие о его смерти настолько потрясло женщину, что та решила сохранить образ Кашпировского с помощью современных технологий.

Я решила с помощью цифрового искусственного интеллекта сделать Анатолия Кашпировского, чтобы он дальше продолжал людям помогать.

Другой участник церемонии признался, что лично испытал на себе действие установок Кашпировского. Мужчина утверждает, что после слов психотерапевта боль действительно отступала. «Когда он дает установку на снятие боли, боль проходит. И я это сейчас могу сказать абсолютно искренне, без привязки к этому трагическому событию», — подчеркнул он. Мужчина уверен, что благодарность Кашпировскому испытывают сотни тысяч людей, которые в разные годы посещали его сеансы.

Еще одна поклонница призналась, что пять раз лично встречалась с психотерапевтом. До этого она много лет страдала от депрессивных состояний и постоянного страха, обращалась к врачам и проходила медикаментозное лечение.

Фото: 360.ru

По словам женщины, после сеансов Кашпировского ее состояние изменилось. Она почувствовала, что страх, преследовавший ее годами, наконец отступил. «Как будто бы он руку положил и сказал: „Не бойся, ничего страшного в этом мире нет. Не бойся!“ И я перестала бояться», — рассказала она. При этом сам Кашпировский, по воспоминаниям собеседницы 360.ru, был строгим и требовательным человеком, который не терпел фальши и умел добиваться полной сосредоточенности аудитории. Женщина добавила, что посещение сеансов стоило около трех тысяч рублей, однако людей, у которых не было денег, иногда пускали бесплатно.

Фото: 360.ru

«Психотерапевт — слишком мало для такого человека»

Своими воспоминаниями о Кашпировском поделился глава Московской школы гипноза Геннадий Гончаров. Он неоднократно встречался с психотерапевтом и признался, что их отношения складывались непросто. Кашпировский публично отрицательно высказывался о гипнозе. Однако со временем они вновь нашли общий язык. Когда Гончаров отказался от гипнотических сеансов и сосредоточился на практиках саморегуляции, общение с Кашпировским стало значительно теплее.

«Последние годы были довольно хорошими человеческими отношениями», — вспомнил он.

Фото: 360.ru

Гончаров выразил уверенность в том, что Кашпировский войдет в историю прежде всего благодаря массовым сеансам, во время которых ему удавалось удерживать внимание огромной аудитории.

Психотерапевт — это слишком мало для такого человека. То есть он в историю России войдет как гипнотизер, который проводил массовые сеансы гипноза. Геннадий Гончаров

Особенно его поражали бесстрашие и уверенность Кашпировского. По мнению собеседника 360.ru, для работы с такой аудиторией требовались не только профессиональные навыки, но и исключительная внутренняя смелость. «Вот это бесстрашие, которое демонстрирует Кашпировский, можно сказать, поражает», — отметил он. Гончаров подчеркнул что Кашпировский сумел по-новому поставить вопрос о скрытых резервах человеческого организма. По его мнению, в будущем медицина еще может обратиться к методам воздействия без применения лекарств. «Он раздвинул границы возможностей человека», — заключил глава Московской школы гипноза.