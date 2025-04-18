«Легион Апокалипсиса». Зачем Маску десятки тайных детей?

Американский миллиардер Илон Маск заключает контракты с женщинами, чтобы те рожали от него детей. Таким образом миллиардер планирует защитить свой генофонд от вымирания после апокалипсиса. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

Заключила контракт на 15 миллионов долларов

Пока известно о 13 детях Маска, которые появились на свет от трех женщин. Недавно блогер Эшли Сент-Клер сообщила, что отцом ребенка, которого она родила в прошлом году тоже является миллиардер. Однако сам Маск пока не сделал никаких официальных заявлений.

Женщина рассказала журналистам, что познакомилась с миллиардером весной 2023 года через социальные сети. Маск пригласил ее в офис X в Сан-Франциско, а позже предложил ей полететь на его частном самолете на Род-Айленд. Маск, по ее словам, часто говорил о детях, а после первой близости предложил выбрать имя.

Сент-Клер пояснила, что заключила с предпринимателем контракт, который включал единовременную выплату 15 миллионов долларов и еще 100 тысяч ежемесячно после рождения ребенка. Главным условием было молчание о его отцовстве до достижения ребенком 21 года.

Настаивал на кесаревом сечении и обрезании

По словам Сент-Клер, Маск настаивал на кесаревом сечении, полагая, что это положительно влияет на развитие мозга ребенка, и был против обрезания. Сама женщина, будучи еврейкой, решила рожать сама и отказалась от обоих требований. И в конце концов публично раскрыла детали их отношений.