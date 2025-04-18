«Легион Апокалипсиса». Зачем Маску десятки тайных детей?
WSJ: Маск платит матерям своих детей по 100 тысяч ежемесячно за молчание
Американский миллиардер Илон Маск заключает контракты с женщинами, чтобы те рожали от него детей. Таким образом миллиардер планирует защитить свой генофонд от вымирания после апокалипсиса. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
Заключила контракт на 15 миллионов долларов
Пока известно о 13 детях Маска, которые появились на свет от трех женщин. Недавно блогер Эшли Сент-Клер сообщила, что отцом ребенка, которого она родила в прошлом году тоже является миллиардер. Однако сам Маск пока не сделал никаких официальных заявлений.
Женщина рассказала журналистам, что познакомилась с миллиардером весной 2023 года через социальные сети. Маск пригласил ее в офис X в Сан-Франциско, а позже предложил ей полететь на его частном самолете на Род-Айленд. Маск, по ее словам, часто говорил о детях, а после первой близости предложил выбрать имя.
Сент-Клер пояснила, что заключила с предпринимателем контракт, который включал единовременную выплату 15 миллионов долларов и еще 100 тысяч ежемесячно после рождения ребенка. Главным условием было молчание о его отцовстве до достижения ребенком 21 года.
Настаивал на кесаревом сечении и обрезании
По словам Сент-Клер, Маск настаивал на кесаревом сечении, полагая, что это положительно влияет на развитие мозга ребенка, и был против обрезания. Сама женщина, будучи еврейкой, решила рожать сама и отказалась от обоих требований. И в конце концов публично раскрыла детали их отношений.
Сколько всего детей у Маска?
По данным издания, помощник предпринимателя Джаред Бирчалл подтвердил, что подобные соглашения Маск заключал и с другими матерями своих детей, включая певицу Граймс и сотрудницу Neuralink Шивон Зилис.
Несколько знакомых миллиардера рассказали WSJ, что на деле детей у Маска гораздо больше. Его переписка с Сент-Клер, которую она передала журналистам, косвенно подтверждает это. Он писал ей, что вербует женщин, которые готовы рожать ему детей.
«Для достижения численности легиона перед апокалипсисом нужно использовать суррогатных матерей», — написал Маск в одном из сообщений.
Ранее российский президент Владимир Путин сравнил Маска с советским конструктором ракетно-космических систем Сергеем Королевым. Он допустил, что в будущем Маску удастся осуществить мечты о Марсе.