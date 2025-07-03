«Ну никак не ожидал!» Что предрек Путину и миру старец Иоанн
Президент России Владимир Путин встретился с архимандритом Иоанном (Крестьянкиным) в августе 2000 года. Он спустился в древние пещеры Псково-Печерского монастыря, где покоятся мощи святых. После того старец проснулся ночью и предсказал, что Господь благословил Россию и ее народ. Подробности — в материале 360.ru.
Биография старца Иоанна
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) родился в многодетной семье в городе Орле в 1910 году. Его отец умер, поэтому растила детей мать, которая была глубоко верующей женщиной. Свое первичное образование в духовной области Иоанн получил благодаря ей.
В шестилетнем возрасте будущий священнослужитель уже исполнял обязанности пономаря, а впоследствии — иподьякона. После окончания школы он обучался на бухгалтерских курсах, по завершении которых устроился работать по специальности в Орле. В 1932 году он переехал в Москву, где стал главным бухгалтером на небольшом предприятии и при этом посещал богослужения.
Во время войны его не призвали на фронт из-за близорукости. В 1944 году стал псаломщиком в столичном храме Рождества Христова в Измайлове, а спустя год его рукоположили там же сначала в дьякона, а потом и в священника.
Весной 1950 году его арестовали по обвинению в антисоветчине. Семь лет он провел в лагере в Архангельской области.
После досрочного освобождения в 1955 году его направили в Псковскую епархию. Потом он сменил еще несколько приходов, пока летом 1966 года не принял постриг в Псково-Печерской обители. Вскоре к нему начали приезжать со всего Советского Союза.
Ночное пророчество старца
Самым высокопоставленным гостем старца оказался российский лидер, который в день встречи вошел в келью «серым от усталости».
Как рассказала келейница Татьяна Смирнова, ранее Путин встречался с родственниками погибших псковских десантников. После часовой беседы со старцем его лицо преобразилось.
«Не ожидал, ну никак не ожидал», — повторял он, выходя из кельи.
При этом неизвестно, о чем говорили президент и старец. Архимандрит Иоанн сохранил тайну исповеди. Но это была не последняя их беседа. Путин вернулся в монастырь после того, как в Баренцевом море пошла ко дну подлодка «Курск».
Беседы с президентом не прошли бесследно. В одну из ночей старец неожиданно проснулся и в спешке продиктовал предсказание.
«Благословение Господа над Россией, над Святой Православной нашей Церковью, над народом Божиим и над нами», — сказал он.
Еще одно предсказание нашли уже после смерти старца. В нем говорилось «о вразумлении без внезапной кончины людей». Тогда в стране произошла пандемия коронавируса.
О чем еще говорил Иоанн
Архимандрит Иоанн прославился благодаря своей прозорливости. Одной женщине он как-то сказал, что ее ребенок выздоровеет и без операции. И оказался прав, хотя на встрече она о нем даже не упоминала.
«Стой и смотри, что Я допустил для вашего вразумления. Виновных не ищите! Молитесь!» — записал он в своем дневнике в 1999 году.
Многие посчитали, что так он предупреждал о грядущих испытаниях.
«Мир стоит перед лицом гибели», — говорил он, но добавлял, что наступит время, когда человечеству потребуется «неугасимая лампада».