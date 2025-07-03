Сегодня 03:28 «Ну никак не ожидал!» Что предрек Путину и миру старец Иоанн 0 0 0 Фото: Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com Интересное

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Президент России Владимир Путин встретился с архимандритом Иоанном (Крестьянкиным) в августе 2000 года. Он спустился в древние пещеры Псково-Печерского монастыря, где покоятся мощи святых. После того старец проснулся ночью и предсказал, что Господь благословил Россию и ее народ. Подробности — в материале 360.ru.

Биография старца Иоанна Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) родился в многодетной семье в городе Орле в 1910 году. Его отец умер, поэтому растила детей мать, которая была глубоко верующей женщиной. Свое первичное образование в духовной области Иоанн получил благодаря ей. В шестилетнем возрасте будущий священнослужитель уже исполнял обязанности пономаря, а впоследствии — иподьякона. После окончания школы он обучался на бухгалтерских курсах, по завершении которых устроился работать по специальности в Орле. В 1932 году он переехал в Москву, где стал главным бухгалтером на небольшом предприятии и при этом посещал богослужения. Во время войны его не призвали на фронт из-за близорукости. В 1944 году стал псаломщиком в столичном храме Рождества Христова в Измайлове, а спустя год его рукоположили там же сначала в дьякона, а потом и в священника. Весной 1950 году его арестовали по обвинению в антисоветчине. Семь лет он провел в лагере в Архангельской области.

Фото: РИА «Новости»

После досрочного освобождения в 1955 году его направили в Псковскую епархию. Потом он сменил еще несколько приходов, пока летом 1966 года не принял постриг в Псково-Печерской обители. Вскоре к нему начали приезжать со всего Советского Союза. Ночное пророчество старца Самым высокопоставленным гостем старца оказался российский лидер, который в день встречи вошел в келью «серым от усталости». Как рассказала келейница Татьяна Смирнова, ранее Путин встречался с родственниками погибших псковских десантников. После часовой беседы со старцем его лицо преобразилось. «Не ожидал, ну никак не ожидал», — повторял он, выходя из кельи.

Фото: РИА «Новости»

При этом неизвестно, о чем говорили президент и старец. Архимандрит Иоанн сохранил тайну исповеди. Но это была не последняя их беседа. Путин вернулся в монастырь после того, как в Баренцевом море пошла ко дну подлодка «Курск». Беседы с президентом не прошли бесследно. В одну из ночей старец неожиданно проснулся и в спешке продиктовал предсказание. «Благословение Господа над Россией, над Святой Православной нашей Церковью, над народом Божиим и над нами», — сказал он. Еще одно предсказание нашли уже после смерти старца. В нем говорилось «о вразумлении без внезапной кончины людей». Тогда в стране произошла пандемия коронавируса. О чем еще говорил Иоанн Архимандрит Иоанн прославился благодаря своей прозорливости. Одной женщине он как-то сказал, что ее ребенок выздоровеет и без операции. И оказался прав, хотя на встрече она о нем даже не упоминала. «Стой и смотри, что Я допустил для вашего вразумления. Виновных не ищите! Молитесь!» — записал он в своем дневнике в 1999 году. Многие посчитали, что так он предупреждал о грядущих испытаниях. «Мир стоит перед лицом гибели», — говорил он, но добавлял, что наступит время, когда человечеству потребуется «неугасимая лампада».