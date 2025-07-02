Сегодня 21:07 В селе под Саратовом объявили сход после смерти подростка. В его гибели люди винят цыган Жители села под Саратовом потребовали высылки цыган после гибели мальчика в ДТП 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Криминал

Саратов

Дети

Прокуратура РФ

МВД РФ

ДТП

Машины

Полиция

Массовый сход устроили жители села Подлесное Саратовской области с требованием выселить цыганский табор после гибели 15-летнего подростка под колесами машины одного из его обитателей. В комментарии 360.ru селяне пожаловались на поведение кочевых соседей и заявили, что это не первая подобная авария с участием детей.

Смертельное ДТП с подростком в Подлесном Авария, в которой погиб подросток, произошла в минувший вторник, 1 июля, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

В ведомстве сообщили, что юноша катался на мопеде Bolt по сельской улице Свободы, когда на него наехал автомобиль Lada Vesta. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

После аварии правоохранители завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности. По словам местных жителей, за рулем наехавшей на мопед легковушки находился один из многочисленных цыган, проживающих в таборе около села. Недовольные люди собрались на сход, чтобы добиться выселения соседей.

«Закошмарили всех»

В комментарии 360.ru местные жители заявили, что цыгане буквально оккупировали все село и начали вести себя как хозяева. Они подчеркнули, что молодежь из табора разломала детские площадки и скамейки, разбили фонари и камеры. «Закошмарили всех. Гоняют на машинах на бешеной скорости, особенно в снег или дождь. Разгоняются и дрифтуют в центре», — заявила одна из селян.

Фото: РИА «Новости»

Она добавила, что цыгане собираются толпами в единственном на все Подлесное общественном пространстве, оставляя после себя горы мусора. При этом сельские дети и подростки боятся туда даже выходить.

«Случай с ребенком, которого сбили насмерть, не единичный. Они уже сбили от трех до четырех детей, которые живые остались, а девочка одна год в больнице переломанная лежала», — сказала собеседница 360.ru. Жительница села заявила, что молчать о случившемся уже нет сил, поэтому народ и вышел на сход. Участником сбора стал и житель соседнего поселка. В комментарии 360.ru он объяснил, что цыгане живут в Подлесном уже пять лет. Занимаются торговлей наркотиками и поддельным алкоголем, а также вымогают деньги у местных предпринимателей. «Мы туда выезжали в прошлом году, они стали поспокойнее, но всего на пару дней после нашего отъезда», — заявил он. По словам мужчины, заявления в полицию от селян дальше участкового не уходят. Поэтому люди в ужасе и не знают, что делать.

Чтобы жили по закону

Общее число участников схода составило не менее 200 человек. В Подлесное, чтобы успокоить людей, приехали глава района Дмитрий Романов, начальник муниципального отдела МВД Дмитрий Даньшин и районный прокурор Николай Альков. Об этом сообщило издание «Взгляд-инфо» со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

Фото: РИА «Новости»

Приехавшие внимательно выслушали многочисленные жалобы жителей и попросили не прибегать к насилию и не устраивать бойню. В ответ люди призвали руководителей силовых ведомств приказать своим подчиненным, чтобы те встали на сторону простых жителей, которые устали от выходок обитателей табора.

Глава района признался, что способов выселить цыган нет, но пообещал проверить табор на предмет соблюдения миграционного законодательства. «Нужно, чтобы жили по закону», — заявил Романов. После этого он обратился к начальнику полиции с требованием проверить все жалобы жителей. Романов пообещал, что всю информацию доведет до губернатора Романа Бусаргина. Слова главы района жителей немного успокоили, и они рассказали руководителю муниципального отдела МВД про все основные случаи криминальной деятельности цыган. Но пока народ находился на сходе, большая часть табора снялась с места и уехала. Насколько — пока не известно.

«Сказали, ищите свидетелей»

Погибший от столкновения с машиной цыгана подросток занимался в театральном кружке и мопед водил очень аккуратно, хотя права получить не успел. Об этом 360.ru рассказала мать юноши.

«Все подтвердят, что он ездил аккуратно для своих лет, потому что выучил правила дорожного движения. Это было условием, что ему купят мопед. Он всегда ездил в шлеме, не гонял и включал поворотники», — поделилась она.

Фото: Пресс-служба МВД

По ее словам, виновник аварии сейчас находится в Саратове у правоохранителей. Ей тоже пришлось съездить в город, женщина провела там практически весь день и только недавно вернулась домой. «Мы подписали много бумаг, рассказали, как это выглядело с нашей стороны, как все произошло. Все записали, отпустили домой и сказали: „Ищите свидетелей“», — рассказала мать погибшего мальчика. Виновник аварии, по ее словам, узнав, что у сына не было прав, начал утверждать, что мальчик на мопеде выскочил перед машиной, не включив поворотников. Но такого просто быть не могло. Женщина подчеркнула, что извинений за гибель сына ей никто не принес, а сама она с трудом переживает случившееся. «Я сейчас в таком состоянии, что мне становится плохо даже при входе в его комнату, не говоря уже о том, чтобы его фотографию увидеть», — подытожила она.