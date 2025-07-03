03 июля 2025 00:52 Обожал Канаду, но вернулся в Россию. Что стало с Алексеем Серебряковым 0 0 0 Фото: Anton Belitsky/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Недовольный озлобленностью россиян актер Алексей Серебряков сбежал в Канаду, продолжая зарабатывать на родине. Но долго сидеть на двух стульях не получилось, звезде «Левиафана» пришлось вернуться. Как он объяснил релокацию и чем занялся после переезда, выяснил 360.ru.

Биография Серебрякова В России Серебряков известен по ролям Олега Званцева в «Бандитском Петербурге 2: Адвокат», Николая в «Левиафане», самогонщика в «Грузе 200», сержанта Арсенова в «Афганском изломе» и пожилого уголовника в «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Актер успел засветиться в оскароносной «Аноре», новогодней комедии «Елки 9», ситкоме «Универ: 10 лет спустя» и российской версии «Доктора Хауса» под названием «Доктор Рихтер».

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Он родился в Москве 3 июля 1964 года в семье инженера-коснтруктора и врача, вырос в районе ВДНХ. Начал сниматься еще в детстве — фото с занятия баянистов в одной из московских музыкальных школ попало в газету, и мальчик приглянулся ассистентам режиссером «Вечного зова» на роль юного Димки Савельева. Занятия музыкой Серебряков оставил, к окончанию школы снялся в нескольких фильмах, затем поступил на радиотелевизионный факультет Московского энергетического института и тут же бросил ради работы в Сызранском драматическом театре. Меньше чем через год вернулся в Москву и поступил на актерский факультет ГИТИС. Почти сразу проявилось непостоянство актера. Он ушел из Московского театра-студии Олега Табакова, где проработал с 1986 по 1991 годы, потому что заскучал. Серебряков заявлял, что никакого конфликта не было, он просто представлял работу в труппе несколько другой. Актер-релокант Публика хорошо принимала артиста, и он неплохо зарабатывал. Однако в 2012 году Серебряков перевез семью в Канаду. К тому моменту он женился на Марии, с которой познакомился в подростковом возрасте, спустя много лет встретил вновь и увел у мужа-иностранца.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com

Серебряковы воспитывали дочь от первого брака Марии и пытались завести собственных детей, но после двух неудачных беременностей решились на усыновление мальчиков. Актер заявил, что не хотел бы, чтобы они росли «в другой бытовой идеологии», поэтому перебрался за границу.

И в общем, желание задавить, порвать на части в телевизионном экране столь велико именно потому, что оно велико вообще, в принципе, в воздухе висит. Именно от этой атмосферы я увез своих детей. <…> Необязательно отстаивать свое мужское достоинство тем, что бить кого-то по лицу. Мужское достоинство и так видно. Алексей Серебряков Актер

В интервью Юрию Дудю* в 2018 году Серебряков заявил, что основной мотив переезда — забота о детях, их образовании и безопасности. Страну не выбирали, так как жена уже имела канадское гражданство и это давало детям некоторые привилегии. Тем не менее, толчком к иммиграции он назвал новость о решении Дмитрия Медведева не баллотироваться на новый срок. Гражданство Серебрякова Показательной стала роль Серебрякова в «Левиафане» Андрея Звягинцева о мрачной жизни в глубинке на фоне коррупции и безнаказанности. В русской версии его герой запил, в американской — сел на бульдозер и поехал громить город.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look / РИА «Новости»

«Потому что он русский. Американец берет и делает, потому что там психология другая: психология успеха, психология карьеры, психология того, что „я имею право“, „у меня есть свобода“», — сказал он. Фильм «Груз 200» Алексея Балабанова он считал во многом объясняющим то, кто россияне, откуда и какие. Серебряков заявил, что парадная часть общества сильно отличалась от той, что находилась за фасадами. Он обвинил земляков в лени и нежелании заниматься собственной жизнью. Несмотря на это и переезд за границу, обвинения в русофобии актер категорически отвергал и не планировал менять гражданство. «Ну я живу здесь, я здесь работаю, я русский человек», — сказал он. Возвращение Серебрякова в Россию Все это не помешало актеру продолжать сниматься. С его участием вышли сериалы «Мертвые души», «Территория», фильм «Скажи ей», «Наследие», «Ваша честь», фильм «Иваново счастье». В 2021 году Серебряков подтвердил сайту Super.ru возвращение в Россию.

Фото: РИА «Новости»

«Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», — сказал актер. Пока одни глумились над вернувшимся Серебряковым, другие его поддерживали. Актриса Мария Шукшина заявила «Царьграду», что переехав в Канаду, он проявил слабину, а теперь осознал ошибку. «Он русский человек до глубины души, до кончиков ногтей, какое-то есть выражение — до глубины души можно оставить», — сказала она. Отношение Серебрякова к СВО Актер всегда называл себя пацифистом. В начале 2019 года на форуме в Лондоне он обвинил Россию в разжигании конфликтов в Грузии, Чечне и Сирии. После событий 2022 года Серебряков замолчал. Отношение к начавшейся спецоперации на Украине он предпочел открыто не демонстрировать, хотя, по слухам, все осознал и раскаялся. Актер Алексей Огурцов даже рассказал проекту «Так сказать» о поездках коллеги в Донбасс.

Фото: РИА «Новости»

«Сейчас возит животных из Луганска в свои приюты. То есть Лешка осознал, публично объяснил свою позицию, которую, по его словам, неправильно поняли. Он думал в голове об одном, а получилось немного по-другому», — сказал он. Серебряков за последнее время снялся в нескольких кассовых фильмах, в том числе «Туда», «Лотерея» и «Юг». В 2025 году он рассказал Womanhit.ru, что построил дом мечты и выдал замуж дочь Дарью. Бракосочетание прошло в Москве. * Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.