Сегодня 22:21 Смертельный наркоз. Известный волейболист-любитель умер в московской стоматологии Вдова Майорова: основатель ЛВЛ умер под наркозом в московской стоматологии 0 0 0 Фото: Rolf Vennenbernd/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Основатель Любительской волейбольной лиги Владимир Майоров умер во время плановой операции по удалению зубов в Москве. Его семья возложила ответственность на сотрудников стоматологической клиники. Вдова Снежана Майорова рассказала 360.ru о произошедшем.

Что произошло в клинике Спортсмену назначили 9 июня операцию по удалению пяти зубов — четырех корней и кривой «восьмерки». Клинику выбрали по рекомендации знакомых и поехали вместе, так как жене тоже требовалось лечение. Муж остался в коридоре.

В этом кабинете, где я лечила зубы, я услышала, как мужчина какой-то громко что-то сказал, началась беготня. <…> Того врача, который у меня был, я попросила выйти посмотреть, что это, с моим мужем или нет. <…> Они меня не выпускали из кабинета, потом вошла управляющая и сообщила, что моему мужу стало плохо, сейчас проводятся все необходимые действия. Снежана Майорова Вдова

Жене сообщили, что супруг дышит, его сердце бьется, но у него произошел анафилактический шок. Собеседница 360.ru вышла на улицу, увидела два реанимобиля, люди в медицинской форме бегали в машины за баллонами, похожими на кислородные. Попытки привести Майорова в чувства, по ее подсчетам, длились около 2,5-3 часов. «Я несколько раз подходила к управляющей, к работникам. Спрашивала, что происходит, отвечали: „Мы не знаем, нам ничего не говорят, с нами не общаются реаниматологи“. <…> Потом ко мне подошли, сказали, сейчас его готовят к транспортировке в больницу. Я в тот момент не знала, что там происходит», — сказала она.

Фото: из семейного архива Майоровых / 360.ru

Медики вынесли мужчину на переноске с конструкцией, высоко приподнявшей грудную клетку, и в трубках. Жена и лечащий врач мужчины поехали за скорой помощью в больницу. Спустя 30-40 минут Майорову вызвал дежурный врач и сказал, что мужа привезли на поддерживающих аппаратах, с кровотечением, предстоит операция. «То есть он сказал, что его привезли вообще вот все… Потом за мной заехали наши с мужем друзья, мы поехали за машиной, к другу домой, мне дали таблетки. И в девять часов мне позвонили из морга, сказали, что два часа назад муж скончался», — вспомнила женщина. Заключение анестезиолога На следующий день лечащий врач спросила у нее, есть ли какая-то информация. В ответ Майорова попросила предоставить выписку из карты. После этого представители стоматологической клиники не контактировали с вдовой. Юрист посоветовала ей запросить документы официально. Соболезнования и заключение анестезиолога прислали на почту в конце июня, через две недели после похорон. Доктор поэтапно расписал, во сколько и что он делал. Этот документ Майорова показала знакомым анестезиологам, и они сказали, что специалист со стажем не мог действовать именно так.

Фото: Frank Molter/dpa / www.globallookpress.com

«Пишет, что он когда вколол ему общий наркоз в вену, он должен был его интубировать, то есть дать ему кислород, потому что миорелаксант — это общий наркоз. Он пишет в заключении, что он раз не смог его интубировать — пишет, неудачная интубация, замена клинков, замена трубок. Потом спустя минуту вторая интубация, опять неудачная. Пишет, что принято решение о коникотомии, и далее вызов скорой помощи», — рассказала женщина. Коллеги анестезиолога предположили, что к смерти Майорова провело упущенное время. К моменту госпитализации уровень сатурации в его организме опустился до 70%, артериальное давление — до 60/40, медики пытались вручную запустить сердце.

«Мы еще не получили никаких заключений, но знаем, что он умер от отека головного мозга. То есть от гипоксии головного мозга в стоматологии, потому что не смогли его интубировать, дать кислород, продержали какое-то время, там же все на минуты считается», — сказала Майорова. По ее словам, муж не знал, что удаление проведут под общим наркозом. Кроме того, клиника не имела специалистов, которые могли бы помочь анестезиологу реанимировать пациента. В стоматологии же заявили, что это первый подобный случай в их практике, и такое в медицине случается. Кем был Майоров Майоров был известной в Подмосковье фигурой, его памяти посвятили предстоящий 4–6 июля третий этап первенства Московской области по пляжному волейболу. Любительскую волейбольную лигу он создал более 10 лет назад и сам продолжал выступать за команды «Регион50», «Среднерусский банк», INEX Team и «Котельники».

Фото: Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола

«Володя был организатором такого количества сообществ, например, нашей волейбольной лиги. <…> Он хороший детский тренер по волейболу. Он просто мегамозг, мегалокомотив. Занимался тоже многими другими проектами, строительными его мечтой было сделать детский спорт хотя бы в Москве и Московской области бесплатным», — рассказал 360.ru отец покойного Сергей Майоров. По его словам, перед операцией сыну заменили врача и план лечения. Кроме того, накануне ему позвонил анестезиолог и попросил сделать всего три анализа — общий анализ крови, коагулограмму и ЭКГ. Майоров-младший рассчитывал, что операция под общим наркозом на пяти зубах продлится всего три часа.