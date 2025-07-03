Из курорта в зону пыток. Как Азербайджан стал ловушкой для российских туристов

Интересные экскурсии, вкусная еда и теплое море с красивыми пляжами. Азербайджан пользовался большой популярностью у российских туристов до этого лета. После обострения отношений между двумя странами путешествия в республику стали опасными. Местные силовики открыли настоящую охоту на россиян. Подробности — в материале 360.ru.

Облавы на россиян в Азербайджане

Сотрудники азербайджанских спецслужб и правоохранительных органов устроили рейды по гостиницам и съемным квартирам, где остановились россияне. Одетые в штатское силовики требовали у гостей республики документы, спрашивали о целях пребывания в стране, а также применяли насилие. Об этом сообщило посольство России в Баку.

Дипломаты заявили, что получили множество подобных обращений от соотечественников, некоторые из которых приехали в Азербайджан в качестве туристов. Сотрудники посольства открыли телефон экстренной связи. Они призвали сообщать обо всех подобных случаях по номеру +994 50 270 26 59.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Для некоторых путешественников визит силовиков закончился задержаниями и издевательствами. Все это происходило под камерами местных телеканалов. Туристов доставили в суд, где по подложным обвинениям арестовали. По последним данным, семьи 11 россиян опознали их по кадрам, опубликованным азербайджанскими СМИ, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. «Посольство России в Баку принимает звонки и готово предоставлять имеющуюся информацию родственникам задержанных в Азербайджане российских граждан», — заявила она. Представитель МИД обратилась к россиянам, кто уже находится в Азербайджане или только планирует поездку, и призвала тщательно учитывать текущую обстановку.

За что туристов отправили за решетку

МВД Азербайджана во вторник, 1 июля, объявило о задержании восьми россиян, которые якобы занимались поставками наркотиков из Ирана, их продажей через интернет и киберпреступлениями. В суд задержанных привезли сильно избитыми, а оттуда отправили в следственный изолятор.

Личности арестованных узнали журналисты и подтвердили у их родственников, друзей и знакомых. Среди незаконно задержанных оказались двое туристов и один фрилансер-путешественник.

Избитого и униженного азербайджанскими силовиками екатеринбуржца Александра Вайсеро узнала его невеста Полина. В комментарии изданию E1.Ru она рассказала, что он улетел в Баку еще в начале июня вместе с другом из Узбекистана. «Вчера он примерно до 23:00 был на связи, сказал, что идет домой, а потом перестал отвечать на звонки и сообщения. Через полчаса телефон был выключен. Я забила тревогу, стала всем знакомым писать. В итоге его друзья выяснили, что в доме, где они с другом снимали квартиру, была полиция», — Полина.

Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Избитого жениха она увидела в новостях. Там же показали кадры издевательств, как задержанных заставили ходить гуськом. По словам Полины, у Александра серьезная травма ноги и как скажутся такие пытки пока сказать нельзя.

То, что пишут об обвинениях, это неправда, он ни в чем не виноват. Саша просто приехал отдыхать Полина Невеста задержанного в Баку туриста Александра Вайсеро

Совмещающий работу на удаленке с путешествиями программист-фрилансер из Калининграда Илья Безуглый прилетел в Баку 8 июня вместе со своей девушкой. Азербайджанские силовики ворвались к ним в ночь на 1 июля, когда молодые люди спали. Об этом 360.ru рассказала сестра задержанного Анастасия. Она пояснила, что до приезда в Баку брат вместе с девушкой успел пожить в Узбекистане, Таиланде и Вьетнаме. В Азербайджане пара планировала задержаться всего на три месяца и поехать дальше в Грузию или Турцию.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

О задержании брата Анастасия узнала от его девушки, которая не смогла ей ничего толком объяснить. После этого начала мониторить азербайджанские СМИ и Telegram-каналы. На одной из фотографий среди задержанных по обвинению в торговле наркотиками она увидела Илью.

Мой брат не занимается никакими нелегальными действиями, он работает на обычной работе и ведет обычную жизнь. Для нас это стало огромным шоком Анастасия Сестра задержанного в Баку Ильи Безуглого

Еще одним задержанным туристом стал работающий в Петербурге психологом уроженец Норильска Алексей Васильченко. Об этом его друзья сообщили Telegram-каналу Baza. Они пояснили, что приятель поехал на отдых и пропал.

По данным некоммерческой организации, помогающей российским релокантам, азербайджанские силовики устраивают рейды по ночам, чтобы было меньше свидетелей. Врываясь в квартиры и жилые дома, они устраивают допросы с применением спецсредств, не стесняясь применения силы.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

По словам обратившихся к общественникам пострадавших, полицейские потребовали от них адреса знакомых, переехавших в Азербайджан и получивших виды на жительство. Кроме того, россиян в позднее вечернее время начали вызывать в миграционные управления не давая возможности отложить визит. По данным организации, силовики могли получить адреса эмигрантов именно в этом ведомстве.

Падение популярности туризма в Азербайджан

Спрос на туры в Азербайджан среди россиян всегда находился на высоком уровне до этого года. Его обеспечивали три главных фактора: интересная экскурсионная программа, вкусная гастрономия и пляжный сезон. Об этом 360.ru рассказал вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Фото: Belkin Alexey/news.гu / www.globallookpress.com

Падение спроса началось после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау. Компания-перевозчик отменила до 80% всех рейсов из российских аэропортов. «Но то, что случилось несколько дней назад, когда начались массовые аресты россиян, продажи туров в Азербайджан упали на 30%, а в некоторых городах и на 40%», — заявил Мкртчян. Эксперт подчеркнул, что если в ближайшее время отношения двух стран нормализуются, то отрасль и продажи туров вернутся на прежний уровень в течение месяца. Если же охлаждение продолжится, то восстановление тоже затянется.

Как сейчас россиянам отдыхать в Азербайджане

Туроператоры сейчас находятся на постоянной связи с отдыхающими и держат под контролем экскурсионные программы, питание и проживание клиентов.

«Пока мы не увидели никакого ущемления, но здесь срабатывает моральный момент. Его трудно пощупать руками и в путевке не прописать. Люди чувствуют, что идет охлаждение отношений», — добавил Мкртчян.

Фото: Belkin Alexey/news.гu / www.globallookpress.com

Вице-президент туристических агентств России отметил, что сейчас все отдыхающие в Азербайджане получили советы не вступать с местными в дискуссии на политические темы, стараться не поддаваться на провокации и обходить стороной массовые мероприятия.

Почему продажи туров в Азербайджан не остановились

Официальное постановление о прекращении продажи туров в страну, где россиянам грозит опасность, выносит Министерство экономического развития, выступающее регулятором. Предупреждение МИД об учете текущей обстановки на туристическую отрасль не влияет. Об этом в комментарии ведущей 360.ru Елене Кононовой заявил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Дюханов.

Он напомнил, что когда начался конфликт Израиля и Ирана Минэк выпустил официальное постановление, что реклама и продажа туров в эти страны не рекомендуется. Тогда поток россиян остановился. «Пока есть только предостережение МИД и нет никаких конкретных указаний. Заранее отменять поездку и принимать поспешные решения я не рекомендую и все же лучше дождаться реакции Министерства экономического развития», — заявил Дюханов. Он подчеркнул, что туры продаются и улететь на отдых можно. Главное соблюдать осторожность и следить за выступлениями МИД, посольства и местных властей. Кроме того, перед поездкой лучше посмотреть новостные сайт, полистать местные Telegram-каналы, а еще лучше подписаться на них, чтобы быть в курсе происходящей ситуации.