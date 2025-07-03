Рабство и состязания за еду. «Игра в кальмара» показала реальный корейский концлагерь?

Третий сезон сериала «Игра в кальмара» неожиданно разблокировал воспоминания о реальном концлагере. В 80-х годах прошлого века всех, кто мешал создавать «дивный сад» в Южной Корее, отлавливали и помещали в страшный работный дом, по сравнению с которым то, что происходит в кино, — цветочки. Подробности жуткой истории восстановил 360.ru.

Сюжет «Игры в кальмара» Некие таинственные люди предлагают желающим поучаствовать в странных, будто бы детских играх. Особых навыков не требуется, зато победитель получает десятки миллиардов корейских вон, то есть миллионы долларов США. На практике оказывается, что это классические игры на выживание — проигравшие на очередном этапе погибают. Участникам особо нечего терять. Каждый из них в тупике: кто-то безнадежно проворовался, кто-то в долгах, есть смертельно больные, нищие гастарбайтеры и беженцы без гроша за душой. Когда угроза гибели оказывается совсем близко, они готовы на все — подлость, предательство, убийство, — лишь бы выжить. И выиграть приз, разумеется. Идея не нова. Можно долго перечислять книги и фильмы на тему игры на выживание с подвохом, начиная с «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» и «Бегущего человека».

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара». Netflix / www.globallookpress.com

Тем не менее южнокорейская история выстрелила. Третий сезон сериала «Игра в кальмара» побил рекорд Netflix: 60 миллионов просмотров всего за три дня.

Интересно В сериале постоянно доминируют три фигуры: круг, треугольник и квадрат. Это не только отсылка к игровому полю для детской «Игры в кальмара», но и знаки иерархии охранников. Низшие, с кругами, — рабочие, треугольники — у солдат, а квадратами украшены маски управляющих. Также все три символа — буквы корейского алфавита хангыль и представляют собой аббревиатуру оjing-eo geim, что в переводе с корейского означает «Игра в кальмара». В сериале постоянно доминируют три фигуры: круг, треугольник и квадрат. Это не только отсылка к игровому полю для детской «Игры в кальмара», но и знаки иерархии охранников. Низшие, с кругами, — рабочие, треугольники — у солдат, а квадратами украшены маски управляющих. Также все три символа — буквы корейского алфавита хангыль и представляют собой аббревиатуру оjing-eo geim, что в переводе с корейского означает «Игра в кальмара».

«Братский приют» в Корее В городе Пусан, известном как морская столица Кореи, в 1970-х годах открыли частный центр социального обеспечения «Братский приют». Нищие и бездомные могли на год получить там койку, пропитание, одежду и обувь, а в дальнейшем успешно социализироваться. Все изменилось в 1981-м, когда президент Южной Кореи Чон Ду Хван потребовал зачистить крупные города от любого рода маргиналов. Страна как раз переживала экономический подъем, в 1986-м готовились принять Азиатские игры, а в 1988-м — Олимпийские, так что грязные граждане были не в кассу. Так начался отлов всех, кто не соответствовал радостной картинке. Полицейским доплачивали за «очистку» улиц, и они хватали всех, кто подвернется, в том числе обычных граждан, студентов, протестующих. Похищенных наряжали в одинаковую форму, поясняли им правила новой жизни и жестоко наказывали за несоблюдение.

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара». Netflix / www.globallookpress.com

Самой известной и крупной такой тюрьмой стал «Братский приют». Полная изоляция от мира без возможности выбраться. Годами в жутких условиях и тесноте там содержались около 40 тысяч человек — власти платили немалые суммы за каждого подопечного. Арестанты тяжело трудились, без оглядки на здоровье и возраст — дети, женщины, старики. Иных продавали — в рабство или на усыновление. Периодически администрация развлекалась играми заключенных, многие из которых ради еды были готовы на все. Организовывали целые соревнования со ставками на победителя. Недовольных пытали, процветало насилие, в том числе сексуальное. В качестве лекарств использовали нейролептики, например хлорпромазин. Этот ад, наконец, разогнали в 1987 году, освободив всех, кто смог выжить. Выяснилось, что владелец «Братского приюта» Пак Ин Гын незаконно присваивал государственные субсидии и заставлял подопечных центра выполнять тяжелую физическую работу ради собственной выгоды. Его также обвиняли в жестоких избиениях, убийствах заключенных и тотальном нарушении прав человека.

Интересно По официальным данным, в застенках приюта в Пусане погибли более 550 человек. Но бывшие заключенные уверяют: реальное число жертв куда больше. По официальным данным, в застенках приюта в Пусане погибли более 550 человек. Но бывшие заключенные уверяют: реальное число жертв куда больше.

Вот только эта история, как бы ни напоминала сюжет сериала, отношения к нему все же не имеет. Как идея «Игры в кальмара» родилась на самом деле?

Фото: Старший сын бывшего президента Южной Кореи Чон Ду Хвана (в центре) приносит публичные извинения за своего отца. Park Jin-Hee / www.globallookpress.com

Как придумали «Игру в кальмара» Режиссер и сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон Хек неоднократно признавался, что идея лежит в его воспоминаниях о полунищем детстве. Мать, бабушка и соседи очень надеялись, что парень станет много зарабатывать, когда окончит Сеульский национальный университет. Таким же образованием впоследствии наградили главного героя сериала. Еще из раннего периода жизни Хван Дон Хека в картину перекочевали игры, превратившись из ребячьих забав в экстремальное соревнование с жизнью на кону. Оттуда же и леденцы дальгона: создатель «Игры в кальмара» рассказывал, что любил лизать конфету по краям, чтобы освободить запечатанную в центре фигурку.

Фото: Главный герой «Игры в кальмара» с дальгоной. YOUNGKYU PARK / www.globallookpress.com

Кукла-робот, которая играла с людьми в «Тише едешь — дальше будешь» (в корейском варианте игра «Красный цвет, зеленый цвет»), тоже из школьного времени. Это Енхи — ее изображали на обложках учебников. Между делом кукла поет традиционную песенку водящего «Цветок гибискуса расцвел». Хван Дон Хек говорил, что на него также повлияли японские манги о выживании: «Королевская битва», «Игра лжецов», «Игровой апокалипсис: Кайдзи». Еще одной, но уже более взрослой составляющей стали массовые увольнения рабочих в 2009 году — тогда тысячи корейцев потеряли стабильность и оказались в долговой яме. От отчаяния они вполне могли бы согласиться на «Игру в кальмара».