Путин сравнил Маска с Королевым

По словам главы государства, такие люди появляются в мире нечасто. Путин допустил, что в будущем Маску удастся осуществить мечты о Марсе.

«Такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев», — подчеркнул президент во время встречи со студентами МГТУ имени Баумана.

Ранее отец Маска заявил, что вся семья бизнесмена восхищается Владимиром Путиным. По его словам, глава России является примером сильного лидера, а его высказывания отличаются непоколебимой логикой.