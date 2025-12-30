Сегодня 23:33 Вещи — на склад, мебель — Лурье. Как Лариса Долина съезжает из спорной квартиры 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

После проигрыша в Верховном суде Лариса Долина через адвоката Марию Пухову сообщила Полине Лурье, что готова выехать из квартиры в Хамовниках до 5 января 2026 года. Истец не согласилась и попросила освободить спорную недвижимость от присутствия певицы до 30 декабря. Как проходит переезд артистки, что она успела вывезти и куда — в материале 360.ru.

С вещами на выход, или когда же Долина съедет Долина потихоньку начала вывозить вещи из элитной квартиры еще 26 декабря. Пухова тогда уточняла, что певица вряд ли успеет освободить жилье до Нового года, а выселение с помощью приставов станет возможно только после получения Лурье мотивированного решения суда. До этого адвокат Светлана Свириденко рассказала, что Долина просила Лурье разрешить ей пожить в квартире еще несколько месяцев, чтобы успеть собрать все вещи. Артистка в любом случае не осталась бы на улице на праздники. Организатор частных и корпоративных торжеств Радмилла Маевская сообщила, что Долина могла бы пожить в уютной избушке на территории животноводческого хозяйства «Ферма Груверман», причем бесплатно. Бонусом — лежание на печи, питание фермерскими продуктами и умиротворяющие виды на коз и коров.

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / www.globallookpress.com

Известно, что пока еще Долина не передала ключи от квартиры Лурье. В Сети появилась информация, что артистка якобы отказалась это делать, но адвокат певицы назвала эти слухи враньем. Пухова добавила, что артистка планирует съехать на январских праздниках. Мосгорсуд, напомним, вынес решение о том, что Долина должна выехать из элитной квартиры в Хамовниках 25 декабря. Артистка пока не планирует обжаловать решение суда о выселении.

Предновогодний переезд затянулся более чем на два дня

Полноценный переезд Долиной с элитной квартиры начался 29 декабря. К дому подъехала команда грузчиков из службы перевозки. Вывоз вещей продолжается уже второй день, так что исполнительница хита «Погода в доме» не успела в срок освободить жилье. Сотрудники сервиса выносили аккуратно запакованные коробки, сумки и одежду на вешалках в прибывший грузовик.

Как заявил «Газете.ru» столичный юрист Александр Хаминский, Долина при желании могла бы саботировать решение суда и остаться жить в квартире еще несколько недель. «У Полины Лурье, несмотря на решение в ее пользу, формально связаны руки. Ей необходимо дождаться изготовления судебного акта, получить его на руки, а затем потребовать у Долиной исполнить решение суда. В случае, если Долина откажется это сделать, Лурье вынуждена будет подать заявление в суд с требованием выдать исполнительный лист», — уточнил он. Это долгоиграющая процедура: обратиться к приставам, те возбудят исполнительное производство плюс не забудем про новогодние праздники. Так Долина реально могла затянуть свое выселение. В любом случае в пятикомнатной квартире, даже за вычетом мебели, достаточно хранится вещей, так что имущество Долиной могут вывозить еще не один день.

Ростовая кукла и пианино: какие вещи Долина вывезла из квартиры

Коробкам с вещами артистки конца и края не видно, а фургоны продолжают вывозить накопленное годами имущество на склад в центре столицы. «19 больших коробок, одна вешалка с одеждой, две больших клетчатых сумки с рынка и мелочевка — первая партия того, что нажито непосильным трудом Ларисы Долиной, привезли на склад на заднем дворе федерации шахмат в центр Москвы», — сообщил Telegram-канал Mash. Грузчики вынесли несколько десятков концертных нарядов артистки.

Фото: РИА «Новости»

Эпопея с переездом продолжилась 30 декабря. Вещи грузили в фургоны более трех часов. Журналисты обратили внимание, что среди вывезенных вещей артистки находились электронное пианино, ростовая фигура и портрет членов ее семьи, изображенных в качестве героев анимационного фильма. Позднее ФШР опровергла информацию про склад, пояснив, что хранилище находится во внутреннем дворе федерации, но не имеет к ней отношения, сообщило РИА «Новости». Вещи Долиной хранятся на втором этаже в отдельном помещении. Набралось уже более 300 коробок, стоят и напольные вешалки с одеждой.

Фото: РИА «Новости»

Продаст ли Лурье брошенную Долиной мебель

Долина перевозит личные вещи, одежду и обувь, а мебель останется в квартире. Что с ней будет делать Лурье, предположил в беседе с aif.ru агент по недвижимости Константин Муравьев. «Ничего особо ценного в мебели не вижу. Для фанатов, может быть, она и важна, однако для рынка недвижимости такие вещи в принципе ничего не стоят. Все старое — уже не актуально и не востребовано. Это товар на очень узкого ценителя», — сказал Муравьев. По его словам, вряд ли кто-то заплатит за нее хорошие деньги, но заработать условный миллион при продаже можно, так как мебель сейчас все же дорогая. Только, как он считает, покупательница квартиры, скорее всего, ее просто выкинет.

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / www.globallookpress.com

Сколько Долина заплатит за аренду склада Артистка арендовала складское помещение площадью 160 квадратных метров в здании на заднем дворе ФШР. Информация о том, во сколько обойдется Долиной выселение, разнится. По данным «Абзаца», речь идет о сумме от 639 до 737 тысяч рублей в месяц. При этом неизвестно, на какой срок певица арендовала помещение и почему не перевезла вещи в свою вторую квартиру в Лефортове, которая пустует. Telegram-канал Mash назвал другую сумму аренды — примерно 300 тысяч рублей в месяц. Кроме того, звезде придется оплатить услуги грузчиков и перевозку вещей, на что потребуется около 50 тысяч рублей.