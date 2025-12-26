Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках

Певица Лариса Долина начала переезжать из московской квартиры и вывозит свои вещи. Об этом 360.ru сообщил источник.

Черный автомобиль исполнительницы хита «Погода в доме» заметили утром возле элитного жилья, которое у нее отсудила Полина Лурье.

Мосгорсуд постановил выселить певицу из квартиры в Хамовниках, проданную под влиянием мошенников. Законной хозяйкой жилья стала Лурье, регистрацию дочери и внучки певицы по этому адресу аннулировали.

Адвокат Долиной уточнила, что ее клиентка вряд ли покинет элитную квартиру до Нового года, так как исполнительный лист для принудительного выселения можно будет получить лишь после изготовления мотивированного решения суда.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что ему жалко обе стороны. Он назвал ситуацию с долгой и резонансной судебной тяжбой из-за квартиры грустной.