Адвокат Долиной обвинила СМИ во вранье и назвала сроки выселения певицы

Появившийся в Сети слух о якобы отказе певицы Ларисы Долиной передать ключи от квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье является враньем. Об этом 360.ru сообщила адвокат народной артистки Мария Пухова.

«Опять вранье. Как я и говорила раньше, [Долина] планирует освобождать квартиру. Доверитель мне обозначала, что на январских праздниках [планирует съезжать], ключи передавать не отказывалась», — сказала правозащитница.

Пухова добавила, что ей неизвестны планы Лурье по въезду в квартиру, но перед этим женщина планировала сделать в ней ремонт.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявляла 360.ru, что сторона Лурье ждет информации от Долиной о передаче ключей и выезде из квартиры. Покупательница просила сделать это к 30 декабря, но конкретной даты пока нет. Слух о якобы отказе Долиной передать ключи является недостоверным.