«Еще несколько месяцев». Долина обратилась к Лурье с личной просьбой

Адвокат Свириденко: Долина попросила дать ей пожить несколько месяцев в квартире

Певица Лариса Долина просила новую владелицу квартиры в московском районе Хамовники разрешить ей пожить в ней еще несколько месяцев. Об этом рассказала адвокат Светлана Свириденко агентству РИА «Новости» .

Причиной просьбы певицы стало то, что она не успела собрать все свои вещи.

«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — пояснила Свириденко.

Верховный суд ранее заявил, что суды нижестоящих инстанций допустили ошибку, когда без компенсации отобрали у Полины Лурье квартиру по иску Долиной.

Новая психолого-психиатрической экспертиза подтвердила, что в момент продажи недвижимости певица находилась в состоянии заблуждения, сильного стресса и страха. Адвокат Нина Еременко объяснила, что при подобных сделках необходимо получение справки из психоневрологического диспансера.