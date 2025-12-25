«Еще несколько месяцев». Долина обратилась к Лурье с личной просьбой
Адвокат Свириденко: Долина попросила дать ей пожить несколько месяцев в квартире
Певица Лариса Долина просила новую владелицу квартиры в московском районе Хамовники разрешить ей пожить в ней еще несколько месяцев. Об этом рассказала адвокат Светлана Свириденко агентству РИА «Новости».
Причиной просьбы певицы стало то, что она не успела собрать все свои вещи.
«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — пояснила Свириденко.
Верховный суд ранее заявил, что суды нижестоящих инстанций допустили ошибку, когда без компенсации отобрали у Полины Лурье квартиру по иску Долиной.
Новая психолого-психиатрической экспертиза подтвердила, что в момент продажи недвижимости певица находилась в состоянии заблуждения, сильного стресса и страха. Адвокат Нина Еременко объяснила, что при подобных сделках необходимо получение справки из психоневрологического диспансера.