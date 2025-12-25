Долина попросила суд не выселять ее из квартиры минимум до 1 марта

Лариса Долина обратилась в суд с просьбой отсрочить выселение из квартиры до 1 марта. К этому времени артистка планирует вывезти свои вещи. Однако собственница квартиры Полина Лурье против, сообщил Telegram-канал Baza .

Сегодня в Московском городском суде состоится заседание по иску Полины Лурье против Ларисы Долиной о выселении артистки. Если суд решит в пользу Лурье, Долиной дадут пять дней на добровольный выезд. В противном случае квартиру опечатают и отключат все коммуникации.

Адвокат женщины Светлана Свириденко заявила, что Лурье не разрешила звезде временно пожить после вступления в силу судебного решения о выселении.

Ранее Верховный Суд оставил право собственности на квартиру за Полиной Лурье. ВС подтвердил, что суды нижестоящих инстанций допустили ошибку, когда без компенсации отобрали у собственницы квартиру по иску певицы Ларисы Долиной.