Долина попросила суд не выселять ее из квартиры минимум до 1 марта
Лариса Долина обратилась в суд с просьбой отсрочить выселение из квартиры до 1 марта. К этому времени артистка планирует вывезти свои вещи. Однако собственница квартиры Полина Лурье против, сообщил Telegram-канал Baza.
Сегодня в Московском городском суде состоится заседание по иску Полины Лурье против Ларисы Долиной о выселении артистки. Если суд решит в пользу Лурье, Долиной дадут пять дней на добровольный выезд. В противном случае квартиру опечатают и отключат все коммуникации.
Адвокат женщины Светлана Свириденко заявила, что Лурье не разрешила звезде временно пожить после вступления в силу судебного решения о выселении.
Ранее Верховный Суд оставил право собственности на квартиру за Полиной Лурье. ВС подтвердил, что суды нижестоящих инстанций допустили ошибку, когда без компенсации отобрали у собственницы квартиру по иску певицы Ларисы Долиной.