«На печи можно лежать». Долиной предложили поселиться в избушке на ферме в Ленобласти

Певице Ларисе Долиной, выселенной судом из московской квартиры, предложили пожить в избе в Ленинградской области. Организатор частных и корпоративных торжеств Радмилла Маевская рассказала 360.ru, что жилье на территории животноводческого хозяйства «Ферма Груверман» артистке предоставят совершенно бесплатно.

«Мы предлагаем это по доброте душевной. Она проиграла суд, мы хотим ее поддержать. <… > Жалко человека, она много для страны хороших дел сделала, артистка такой величины. Если мы можем чем-то помочь — почему нет?» — отметила она.

Маевская, что Долина сможет питаться фермерскими продуктами и жить в уютной избушке неподалеку от коз и коров.

«У нас недавно была сдана в эксплуатацию изба с огромной печью, на ней можно лежать, там есть специальное место. Есть парная банька, это все находится на территории фермы. Есть доступ к животным: пони, овцам, коровам», — подчеркнула Радмила.

Ранее Мосгорсуд выселил Долину из квартиры, которую она продала под влиянием мошенников. Исполнительнице хита «Погода в доме» дали время на выселение до конца праздников.