«Что значит отказалась?» Адвокат Лурье опровергла вброс о ключах от бывшей квартиры Долиной

Адвокат Лурье опровергла, что Долина отказала в передаче ключей от квартиры

Певица Лариса Долина пока не передала ключи от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. Об этом 360.ru сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

«Мы просили передать сегодня, нам не ответили. Что значит отказалась? Мы ждем, когда они выедут и сообщат нам об этом. Сказали, что 30 декабря не передадут, ответа пока нет, поэтому пока ждем», — сказала она.

Сегодня ряд Telegram-каналов распространил информацию, что Долина якобы отказалась отдавать ключи покупательнице жилья.

Ранее Свириденко отмечала, что артистка вместе с семьей намерена покинуть жилье не ранее 5 января.

Мосгорсуд постановил, что народная артистка должна выехать из элитной жилплощади в Хамовниках 25 декабря. За неделю до этого Верховный суд решил, что спорная жилплощадь остается за Полиной Лурье, которая купила ее у Долиной за 112 миллионов рублей.

Днем ранее загруженный вещами Долиной грузовик приехал на склад на Гоголевском бульваре. Сотрудники сервиса «Деликатный переезд» начали разгрузку нажитого певицей, 360.ru показывал видео с места.