Больше, чем дочь мэра. Как Ксения Собчак стала легендой медиаиндустрии

Журналистке Ксении Собчак 5 ноября исполняется 45 лет. Телеведущая, продюсер, светская львица и автор YouTube-канала с миллиардом просмотров — она давно перестала быть просто дочерью мэра. Как «блондинка в шоколаде» сумела завоевать место одной из самых заметных фигур в мире российских медиа, почему предпочитает держаться подальше от политики и как пришла к гармонии в личной жизни — в материале 360.ru.

Детство под охраной Ксения родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде, в семье Анатолия Собчака — первого мэра Санкт-Петербурга — и Людмилы Нарусовой. Влиятельный статус отца сказывался на том, как проходило детство девочки: она была единственной, кого привозили в школу на автомобиле, повсюду ее сопровождала охрана. Порой это мешало налаживать отношения со сверстниками. Нарусова делала все, чтобы дать дочери классическое воспитание — Ксюша занималась балетом при Мариинском театре, живописью при Эрмитаже. Однако, как позже признавалась сама Собчак, счастливой она в этом себя не чувствовала. По словам журналистки, отношения с матерью выглядели как семейная диктатура, и в итоге между ней и Нарусовой был конфликт, тянувшийся годами. Отец хотел видеть наследницу на юридическом факультете СПбГУ, но та бунтовала, и в 1998 году выбрала факультет международных отношений. После смерти Анатолия Александровича Ксения переехала в Москву и перевелась в МГИМО. В 2004-м она получила степень магистра на факультете политологии.

Фото: РИА «Новости»

Москва и телевидение Первые годы в Москве оказались для девушки непростыми. Столица была чужой для нее, и кроме громкой фамилии у будущей звезды не было практически ничего. Соглашаться на работу рядовым сотрудником МИДа Ксения не захотела, посчитав ее слишком мелкой для себя, и отправилась на телевидение. Ее первым кастингом были пробы на роль ведущей программы «Афиша» на НТВ, однако продюсеры предпочли Татьяну Арно. Зато в 2004 году удача улыбнулась Собчак: ее выбрали соведущей реалити-шоу «Дом-2» вместе с Ксенией Бородиной, и в итоге это принесло журналистке огромную популярность. Дальше — целая череда проектов: «Блондинка в шоколаде» на Муз-ТВ, «Последний герой» на Первом канале, ток-шоу «Госдеп 2» на «Снобе» и многие другие. Кроме того, в 2019–2020 годах Собчак занимала пост генерального продюсера телеканала «Супер».

Осторожно: Собчак В январе 2019 году журналистка сделала новый шаг в карьере, запустив на YouTube собственное шоу «Осторожно: Собчак». Формат — интервью с известными персонами, в которых ведущая не стесняется задавать весьма провокационные вопросы. Первым гостем проекта стал Федор Смолов. Позже были выпуски с Ольгой Бузовой, Дмитрием Дибровым, Анатолием Вассерманом, Александром Вучичем, Еленой Блиновский и другими. Уже к августу 2024 года канал собрал больше 3,8 миллиона подписчиков и свыше 1,1 миллиарда просмотров. В конце октября 2026 года на «Медиапремии Жара» Ксении вручили награду в номинации «Легенда медиаиндустрии». «Это не блат, это заслуженная награда», — подчеркнул со сцены певец Emin во время мероприятия.

Фото: РИА «Новости»

Отношение к политике Несмотря на острые темы, которые Собчак регулярно поднимает в своих выпусках, и даже тот факт, что в 2018 году она баллотировалась в президенты России, сегодня знаменитость предпочитает держаться подальше от политики. «Вот как-то пусть она [политика] там сама, а мы про журналистику», — так ответила Ксения на вопрос журналиста на Медиафоруме E1.RU о том, чем бы она занималась, если бы стала мэром Екатеринбурга. Личная жизнь Ксении Собчак Личная жизнь Собчак всегда была предметом обсуждений. Ее первым громким романом был союз с предпринимателем Вячеславом Лейбманом. Казалось, что все идет к свадьбе, но пара распалась после того, как Ксения заподозрила возлюбленного в связи с балериной Анастасией Волочковой. В 2001 году Собчак часто видели с бизнесменом Умаром Джабраиловым. Позже у Ксении были длительные отношения с Александром Шустеровичем, занимавшимся поставками урана. В 2005 году влюбленные анонсировали свадьбу и даже разослали приглашения гостям. Но торжество отменили в последний момент — потом сбежавшая невеста признавалась, что не была готова к браку.

Фото: Соцсети Ксении Собчак

Только в 2013 году Ксения решилась отправиться под венец. Ее избранником стал актер и режиссер Максим Виторган. В 2016-м у супругов родился сын Платон, однако уже в конце 2018 года журналистка и артист расстались. Чуть позже в прессе начали активно обсуждать новую любовь Собчак — у нее вспыхнул роман с театральным режиссером Константином Богомоловым. Дошло до того, что зимой 2019 года Виторган и Богомолов подрались в центре Москвы, выясняя отношения. В сентября 2019 года Собчак и ее новый избранник сыграли пышную свадьбу. В числе гостей были даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Со вторым супругом Ксения счастлива по сей день — они с Богомоловым регулярно признаются друг другу в чувствах в соцсетях. Журналистке также удалось наладить отношения и с экс-супругом. Теперь они с Виторганом поддерживают дружескую связь и вместе заботятся об общем сыне.