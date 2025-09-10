Драки, критика СВО и побег в Израиль. Кого любит и как теперь живет Максим Виторган?

Звезде фильмов «День выборов», «О чем говорят мужчины» и «День радио» Максиму Виторгану 10 сентября исполняется 53 года. За свою жизнь он успел не только заметно появиться в кино, но и покритиковать власть и даже подраться. Почему родители артиста не ходили на его спектакли, за что его вырезали из сериала в 2023-м, уезжал ли Максим из России, где живет сейчас и с кем в отношениях — в материале 360.ru.

Биография Максима Виторгана Актер родился 10 сентября 1972 года в Москве в семье народных артистов России — Эммануила Виторгана и Аллы Балтер.

На момент рождения Максима семья жила в комнатушке в общежитии, а Эммануил находился в браке с первой супругой. Впоследствии актер усыновил Максима.

Интересно Ради Балтер Виторган бросил первую жену и дочь, за что всю жизнь себя винил. Родители Максима познакомились на капустнике, где Эммануил, тогда известный по небольшой роли в фильме «Два билета на дневной сеанс», бесповоротно влюбился. Ради Балтер Виторган бросил первую жену и дочь, за что всю жизнь себя винил. Родители Максима познакомились на капустнике, где Эммануил, тогда известный по небольшой роли в фильме «Два билета на дневной сеанс», бесповоротно влюбился.

Виторган-младший учился в столичной школе с уклоном в английский язык. Мальчик с детства тянулся к творчеству и сцене — активно участвовал в любительских постановках. Кроме того, дома постоянно велись обсуждения ролей, были встречи с театральными деятелями и коллегами родителей.

Фото: Актеры Эммануил Виторган и Алла Балтер / РИА «Новости»

Поэтому, получив диплом о среднем образовании, Максим решил освоить профессию актера. Его приняли в ГИТИС.

Интересно Алла и Эммануил переживали, что сына упрекнут в использовании связей родителей для продвижения. По этой причине все держалось в строгой тайне, а сами актеры не посещали выступления Максима вплоть до третьего курса. Алла и Эммануил переживали, что сына упрекнут в использовании связей родителей для продвижения. По этой причине все держалось в строгой тайне, а сами актеры не посещали выступления Максима вплоть до третьего курса.

Несмотря на звездный статус семьи, младший Виторган им не пользовался. Он и без того был одним из самых заметных студентов на курсе: прилежным, высокого роста — 194 сантиметра, воспитанным юношей со вкусом. Кроме того, Максиму привозили из-за границы хорошие вещи, в которых тот сильно выделялся. «Я помню, родители привезли мне кожаную турецкую куртку на меху. Я пришел в ней в этот бедный развалившийся институт — это было что-то!» — вспомнил артист. Актерскую карьеру Виторган начал в Московском театре юного зрителя. В конце 90-х он перебрался в «Ленком». Примерно в это время его взяли на роль в картину «Сочинение ко Дню Победы» с Олегом Ефремовым, Вячеславом Тихоновым и Михаилом Ульяновым. В 2000 году Алла заболела раком и умерла.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Чем прославился Максим Виторган После смерти матери Максим сильно переживал. Начали копиться проблемы в личной жизни и театре. В итоге он ушел во МХАТ имени Чехова, где познакомился с Андреем Мягковым, Константином Хабенским и Дмитрием Дюжевым. Но поворотным событием в актерской карьере Виторгана стало сотрудничество с театром «Квартет И».

Интересно Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов учились на эстрадном факультете ГИТИСа и выпустились в один год с Виторганом. Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов учились на эстрадном факультете ГИТИСа и выпустились в один год с Виторганом.

С 2001-го в театре шел спектакль «День радио», где играли актеры «Квартета», Нонна Гришаева и Максим. Спустя два года решили сделать сиквел «День выборов». Обе постановки стали хитами. В 2007-м «День выборов» стал фильмом, а еще чуть больше чем через шесть месяцев на экраны вышла картина «День радио». На этом сотрудничество Виторгана с «Квартетом И» не закончилось. В начале прошлого десятилетия он сыграл в комедии «О чем говорят мужчины». Далее были фильмы «О чем еще говорят мужчины» и «День выборов — 2». Другие роли актера: «Пришелец»;

«Жизнь впереди»;

«Кризис нежного возраста»;

«Мамочки»;

«Чемпионы»;

«Марсианин»;

Сериал «Беспринципные».

Фото: Актеры Александр Демидов, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Нонна Гришаева, Камиль Ларин, Михаил Козырев и Максим Виторган (слева направо) на премьере фильма «День выборов 2» / РИА «Новости»

Личная жизнь Максима Виторгана Артист был женат трижды. Первой избранницей стала актриса Виктория Верберг, которая была старше Виторгана на девять лет. У них родились дочь Полина и сын Даниил. Второй супругой Максима была маркетолог Наталья. Третья и самая заметная пассия актера — телеведущая и журналистка Ксения Собчак. В браке родился сын Платон, с которым даже после развода Максим активно общается. Были ли измены в паре, неизвестно, однако в январе 2019-го Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым. Ссора произошла в кафе в центре Москвы. Знаменитости поругались и вышли выяснять отношения на улицу. В итоге Виторган разбил Богомолову нос, но режиссер от госпитализации отказался.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

После инцидента Собчак и Виторган улетели в путешествие и отрицали разлад в семье. Однако летом того же года стало известно об их официальном разводе.

Интересно Этим же летом Собчак и Богомолов подтвердили роман, а Виторган сообщил об отношениях с Нино Нинидзе, которая в том же 2019-м развелась с актером Кириллом Плетневым. Этим же летом Собчак и Богомолов подтвердили роман, а Виторган сообщил об отношениях с Нино Нинидзе, которая в том же 2019-м развелась с актером Кириллом Плетневым.

В 2025 году стало известно об отношениях Виторгана с Анной Коротковой. В марте Виторгану потребовалась операция на сломанном плече. Из-за этого он временно испытывал трудности с ходьбой.

Фото: Виторган с Нино Нинидзе / РИА «Новости»

Политические взгляды Максима Виторгана После начала СВО актер одним из первых опубликовал черный квадрат с подписью «Позор», тем самым осудив спецоперацию. Позднее публично сочувствовал смерти Алексея Навального*. По слухам, в 2022 году Виторган некоторое время жил в Израиле. В 2023-м его вырезали из сериала «Контакт» и заменили дипфейком. Однако Максим продолжил выступать на сцене. Он до сих пор играет в спектаклях в Москве и за границей.

Фото: РИА «Новости»

Как сейчас живет Максим Виторган Несмотря на недовольство властью, артист никуда не переехал. Он по-прежнему живет и работает в столице. Периодически выезжает в Израиль, Германию, чтобы пообщаться с друзьями, детьми, а также дать спектакль. В июле он опубликовал фото на фоне Колизея в Риме с Анной Коротковой. *Внесен в перечень террористов и экстремистов.