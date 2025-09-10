Драки, критика СВО и побег в Израиль. Кого любит и как теперь живет Максим Виторган?
Звезде фильмов «День выборов», «О чем говорят мужчины» и «День радио» Максиму Виторгану 10 сентября исполняется 53 года. За свою жизнь он успел не только заметно появиться в кино, но и покритиковать власть и даже подраться. Почему родители артиста не ходили на его спектакли, за что его вырезали из сериала в 2023-м, уезжал ли Максим из России, где живет сейчас и с кем в отношениях — в материале 360.ru.
Биография Максима Виторгана
Актер родился 10 сентября 1972 года в Москве в семье народных артистов России — Эммануила Виторгана и Аллы Балтер.
На момент рождения Максима семья жила в комнатушке в общежитии, а Эммануил находился в браке с первой супругой. Впоследствии актер усыновил Максима.
Интересно
Виторган-младший учился в столичной школе с уклоном в английский язык. Мальчик с детства тянулся к творчеству и сцене — активно участвовал в любительских постановках.
Кроме того, дома постоянно велись обсуждения ролей, были встречи с театральными деятелями и коллегами родителей.
Поэтому, получив диплом о среднем образовании, Максим решил освоить профессию актера.
Его приняли в ГИТИС.
Интересно
Несмотря на звездный статус семьи, младший Виторган им не пользовался. Он и без того был одним из самых заметных студентов на курсе: прилежным, высокого роста — 194 сантиметра, воспитанным юношей со вкусом. Кроме того, Максиму привозили из-за границы хорошие вещи, в которых тот сильно выделялся.
«Я помню, родители привезли мне кожаную турецкую куртку на меху. Я пришел в ней в этот бедный развалившийся институт — это было что-то!» — вспомнил артист.
Актерскую карьеру Виторган начал в Московском театре юного зрителя. В конце 90-х он перебрался в «Ленком». Примерно в это время его взяли на роль в картину «Сочинение ко Дню Победы» с Олегом Ефремовым, Вячеславом Тихоновым и Михаилом Ульяновым. В 2000 году Алла заболела раком и умерла.
Чем прославился Максим Виторган
После смерти матери Максим сильно переживал. Начали копиться проблемы в личной жизни и театре. В итоге он ушел во МХАТ имени Чехова, где познакомился с Андреем Мягковым, Константином Хабенским и Дмитрием Дюжевым.
Но поворотным событием в актерской карьере Виторгана стало сотрудничество с театром «Квартет И».
Интересно
С 2001-го в театре шел спектакль «День радио», где играли актеры «Квартета», Нонна Гришаева и Максим. Спустя два года решили сделать сиквел «День выборов». Обе постановки стали хитами.
В 2007-м «День выборов» стал фильмом, а еще чуть больше чем через шесть месяцев на экраны вышла картина «День радио».
На этом сотрудничество Виторгана с «Квартетом И» не закончилось. В начале прошлого десятилетия он сыграл в комедии «О чем говорят мужчины». Далее были фильмы «О чем еще говорят мужчины» и «День выборов — 2».
Другие роли актера:
- «Пришелец»;
- «Жизнь впереди»;
- «Кризис нежного возраста»;
- «Мамочки»;
- «Чемпионы»;
- «Марсианин»;
- Сериал «Беспринципные».
Личная жизнь Максима Виторгана
Артист был женат трижды. Первой избранницей стала актриса Виктория Верберг, которая была старше Виторгана на девять лет. У них родились дочь Полина и сын Даниил.
Второй супругой Максима была маркетолог Наталья. Третья и самая заметная пассия актера — телеведущая и журналистка Ксения Собчак. В браке родился сын Платон, с которым даже после развода Максим активно общается.
Были ли измены в паре, неизвестно, однако в январе 2019-го Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым. Ссора произошла в кафе в центре Москвы.
Знаменитости поругались и вышли выяснять отношения на улицу. В итоге Виторган разбил Богомолову нос, но режиссер от госпитализации отказался.
После инцидента Собчак и Виторган улетели в путешествие и отрицали разлад в семье.
Однако летом того же года стало известно об их официальном разводе.
Интересно
В 2025 году стало известно об отношениях Виторгана с Анной Коротковой.
В марте Виторгану потребовалась операция на сломанном плече. Из-за этого он временно испытывал трудности с ходьбой.
Политические взгляды Максима Виторгана
После начала СВО актер одним из первых опубликовал черный квадрат с подписью «Позор», тем самым осудив спецоперацию. Позднее публично сочувствовал смерти Алексея Навального*.
По слухам, в 2022 году Виторган некоторое время жил в Израиле.
В 2023-м его вырезали из сериала «Контакт» и заменили дипфейком. Однако Максим продолжил выступать на сцене. Он до сих пор играет в спектаклях в Москве и за границей.
Как сейчас живет Максим Виторган
Несмотря на недовольство властью, артист никуда не переехал. Он по-прежнему живет и работает в столице.
Периодически выезжает в Израиль, Германию, чтобы пообщаться с друзьями, детьми, а также дать спектакль. В июле он опубликовал фото на фоне Колизея в Риме с Анной Коротковой.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов.