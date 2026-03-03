Чеченский Гэтсби. Кому мешал Умар Джабраилов, что он говорил об СВО и зачем связался с Эпштейном?

Смерть Умара Джабраилова поразила мир старой московской элиты. Пока следствие говорит о самоубийстве, но публика уже требует других ответов — уж слишком много скользких связей и старых историй в биографии одиозного бизнесмена. Его имя мелькало в «файлах Эпштейна», Джабраилов жал руку президенту США, встречался с Шэрон Стоун и мелькал в криминальной хронике. Мог ли миллиардер шпионить на КГБ, почему его дочь говорит об убийстве и чем шокирует его биография?

Ракетчик из Чечни на Украине Школу юный Джабраилов заканчивал в родном Грозном. Но сразу после нее отправился в российскую столицу, а уже оттуда поехал отдавать долг Родине — ракетчиком в расположенный на Украине Коростень. Оставаться здесь будущий миллиардер не стал. Он всего со второго раза поступил в МГИМО, что для простого парня из Чечни казалось невероятным успехом. Lenta.ru отмечала, что, по мнению некоторых аналитиков, такой взлет был бы невозможен без прямой санкции Пятого управления КГБ СССР. Куратором Джабраилова называли легендарного генерала Филиппа Бобкова, архитектора системы работы с национальными кадрами. Упоминания о роли Бобкова в судьбах московского бизнеса и распределении возможностей в 80-90-х годах встречались во многих открытых источниках. Та же Lenta.ru называла спецслужбиста покровителем крупнейших банкиров России того времени. После получения красного диплома в 1985 году Джабраилов еще три года оставался в тени родного института в должности лаборанта, а в 1988 году внезапно «всплыл» в качестве искусствоведа в кооперативной галерее «Москва» — идеальном месте для легализации первых капиталов нарождающейся буржуазии.

Фото: РИА «Новости»

Золотой дождь из денег россиян Начало 1990-х годов стало временем величайшего ограбления в истории России, и Умар Джабраилов находился в эпицентре этих процессов. Речь идет о схеме «чеченских авизо» — фиктивных платежных поручениях, по которым из Центрального Банка выкачивались триллионы рублей. Техническая простота схемы — отправка телеграммы с кодом — сочеталась с коррупцией в высших эшелонах банковской системы. Деньги возникали в Чечне словно из воздуха. На деле же, похищенные средства принадлежали стране и россиянам. Вероятно, на эти миллиарды предприниматель вырастил группу «Плаза» и компанию «Данако». Джабраилов в одночасье стал хозяином фасада столицы: он контролировал торговые центры «Охотный ряд», «Смоленский пассаж» и гостиницу «Россия». Кто убил партнера Джабраилова В 1994 году Джабраилов вошел в руководство СП «Интурист-РадАмер», 40% акций этого предприятия принадлежали американцу Полу Тейтуму. Главным активом компании была гостиница «Рэдиссон-Славянская». Здесь любил останавливаться Билл Клинтон в ходе официальных визитов в Москву. Джабраилов был знаком с ним лично.

Фото: umar_dzhabrailov / социальные сети

Спустя два года между Тейтумом и чеченским гением бизнеса пробежала черная кошка. Американец публично обвинял Джабраилова в вымогательстве, угрозах убийством, и даже расклеивал в отеле листовки, предупреждающие о связях партнера с мафией. Развязка наступила в ноябре 1996 года в грязном подземном переходе у Киевского вокзала — Тейтума изрешетили из автомата Калашникова. США пожизненно запретили Джабраилову въезд. Позже в его деле всплывет еще одна тень — загадочная смерть банкирши Людмилы Красногоер. Упоминали имя «чеченского Гэтсби» и в контексте других убийств. Тело двоюродного брата Джабраилова нашли рядом с местом, откуда стреляли в вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе. Обсуждалась личность Джабраилова также после убийства его коллеги по бизнесу Владимира Каневского. Тот долгое время оставался монополистом в сфере, которой очень хотел заниматься талантливый предприниматель из Чечни. Как Джабраилов конкурировал с Путиным Политический марш-бросок Джабраилова начался с авантюрного штурма Кремля. В 2000 году он выставил свою кандидатуру на президентских выборах. Тех самых, что тогда впервые выиграл Владимир Путин. Уроженец Грозного занял последнее место. Кампания Джабраилова запомнилась скандалом с подделкой подписей студентами, но стратегическая цель была достигнута — он легализовался в высшей лиге.

Фото: umar_dzhabrailov/социальные сети

Уже в 2004 году бизнесмен въехал в Совет Федерации на правах сенатора от Чечни. В Совфеде Джабраилов изображал европейского интеллектуала, пытаясь курировать международные дела. Выступал он и одним из мостиков между Кремлем и Грозным. Пост сенатора Джабраилов покинул в 2009 году. Источник «Ведомостей» допускал, что тот ушел из Совфеда из-за того, что поссорился с Рамзаном Кадыровым. Чеченский Гэтсби: покорил Шэрон Стоун, дружил с Пи Дидди Нулевые стали пиком гламурного безумия Джабраилова. Он был первым российским миллиардером, превратившим романы с голливудскими дивами в инструмент пиара. Его отношения с Наоми Кэмпбелл напоминали затянувшийся перформанс: «черная пантера» плясала на столах в клубах под завистливые взгляды других бизнесменов. Затем была Шэрон Стоун, которую Умар Джабраилов якобы покорил своим знанием античного искусства, и Орнелла Мути. В этом мире он дружил с Пи Дидди, которого позднее осудят как секс-преступника, и вращался в высших кругах Европы, куда его ввела Клаудия Шиффер. Приписывали Умару Джабраилову и роман с Ксенией Собчак. Предприниматель рассказывал об этих отношениях в 2019 году. Медиаменджер отреагировала на смерть старого друга весьма откровенным постом. Стрельба в отеле Падение бывшего сенатора от Чечни началось в августе 2017 года. Предпринимателя задержали в Four Seasons за стрельбу в номере отеля. Пресса допускала, что Джабраилов просто поругался с персоналом. При задержании бизнесмен сначала сдаваться отказывался, но затем сложил оружие. Источники «Коммерсанта» указывали, что в крови экс-сенатора обнаружили следы наркотиков. В номере также нашли некий белый порошок.

Фото: РИА «Новости»

Суд признал Джабраилова виновным в хулиганстве с применением оружия. Предпринимателя оштрафовали на полмиллиона рублей, но наградной пистолет вернули, не стали отнимать и разрешения на ношение оружия. За этим последовало исключение из «Единой России». Уже весной 2020 года Умар Джабраилов попытался покончить с собой. Свой поступок он в интервью Собчак объяснил многолетней борьбой с пристрастием к наркотикам. Жаловался предприниматель и на «невостребованность». Как Джабраилов связан с Эпштейном Самая мрачная страница биографии Джабраилова открылась незадолго до его смерти. В опубликованных «файлах Эпштейна» появилось и его имя. Выяснилось, что в 2001 году именно Джабраилов был принимающей стороной для сообщницы финансиста Гислейн Максвелл в Москве. В Сети появлялась и фотография Джабраилова с обнаженным торсом в архиве Эпштейна. Бывший сенатор позднее уверял, что это лишь кадр с тренировки по каратэ 30-летней давности. При этом знакомство с Гислейн Максвелл Умар Джабраилов подтверждал изданию Baza. Не отрицал он и знакомства с Эпштейном. «Это моя переписка с Гислейн Максвелл. Мы с ней социально дружили и отдыхали в разных частях Европы общей компанией», — комментировал Джабраилов. Меценат-инфоцыган Последние годы Умара Джабраилова были странными. После 2022 года он организовал фонд «Сила разума» для помощи пострадавшим в зоне СВО военнослужащим. Но, похоже, денег бизнесмену катастрофически не хватало. В марте 2024 года Джабраилов завел собственный телеграм-канал, в котором активно продвигал книги воспоминаний и очерков, рассказывал о дружбе со знаменитостями и даже пытался вернуться к бизнес-проектам.

Фото: РИА «Новости»

Свои рассказы о былом величии бизнесмен пытался монетизировать продажей доступа в закрытый «чат миллионеров». Вход в элитарный паблик стоил всего 2000 рублей. Впрочем, нуждался ли Джабраилов в средствах на самом деле — вопрос спорный. В 2025 году он выручил за свой особняк в Москве 1,2 миллиарда рублей. Кому выгодна смерть Умара Джабраилова? Российская пресса сообщала о крупных задолженностях экс-сенатора перед налоговой. Умар Джабраилов мог оставить после себя долги на полтора миллиарда рублей. В последние годы бизнесмен страдал от депрессии. За день до смерти он жаловался знакомой на одиночество. В начале февраля Умар Джабраилов ездил в Мекку, но после поездки вернулся еще более мрачным. История «чеченского Гэтсби» закончилась 2 марта 2026 года. Джабраилова нашли в его квартире. За жизнь экс-сенатора несколько часов боролись врачи, вернуть его уже не удалось. Смерть Умара Джабраилова вызвала резонанс в обществе. Собчак в телеграм-канале вспомнила о личных отношениях с предпринимателем. Выразили свои соболезнования и другие знаменитости. Острее всего отреагировала дочь бизнесмена Альвина Джабраилова. Она усомнилась в официальной версии происшествия. Женщина допустила, что ее отца могли «заставить замолчать» из-за возможной причастности к делу Эпштейна.