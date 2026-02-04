Сегодня 19:02 «Позорься до конца». Россияне обвинили Гордон в изнасиловании мозга после интервью Собчак 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Трехчасовое интервью Екатерины Гордон Ксении Собчак разожгло новый конфликт. После беседы юрист обвинила журналистку в накрутке хейта, вот только пользователи Сети с этим не согласились.

О чем было интервью Гордон Собчак Одной из главных тем беседы стало журналистское расследование Собчак в отношении дела о разводе Елены и Романа Товстиков. Гордон назвала разбор переписок семьи «локальной подлостью» и «псевдожурналистикой». Собчак парировала вопросами по существу. По мнению зрителей, итог интервью оказался плачевным для Гордон. Сама она уверена, что Собчак «закупила ботов» для хейта в комментариях. «Четыре часа назад вышло трехчасовое интервью, а они его сразу отсмотрели?» — с сарказмом заявила юрист. Однако пользователи уверены в том, что хейт настоящий.

Фото: elenatovstik / Соцсети

Мнение пользователей об интервью с Гордон Одна из зрительниц призналась, что хочет подать на Гордон в суд после интервью за «изнасилование мозга». Она уточнила, что негативные комментарии оставили те, кто «словил лютый кринж уже с первых пяти минут ее шизофазических ответов». «И на всем трехчасовом интервью это происходило каждые пять минут. Причем, обратите внимание, интервью проходило полностью на условиях Гордон! Никакого монтажа и два свидетеля. Поэтому интервью такое длинное, уверена, Собчак бы порезала его на полчаса, чтобы не мучать зрителя», — отметила пользовательница. В конце Гордон хотела задать Собчак три неудобных вопроса, но в итоге договорились об одном. «Анатольевна ответила на один так, что Катюша жидко обтекала, а потом даже сама упомянула второй — про аварию. На что Екатерина живо завернула эту тему и перешла к рукопожатиям с нотками очередных угроз», — едко заметила еще одна участница обсуждения.

Другие пользователи назвали выступление Гордон позорным и с иронией подбадривали юристку, которая во время эфира своими же руками закапывала себя все сильнее. «Правильно, Кать, не останавливайся, позорься до конца», — шутили комментаторы. Даже те, чьи симпатии были на стороне Гордон, вынужденно признали, что выпуск получился максимально провальным. «Очень жаль Катерину, умничка, но идти на допрос к Собчак??? Получилось плохо», — посетовали в комментариях.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Но большинство, впрочем, были настроены непреклонно: «Гордон еще месяц будет на этой теме контент пилить»; «Искренне жаль мужа Кати. Жить с такой бабой ад и не дай Бог с такой развестись»; «Да там в первые две минуты стало понятно, что Катя облажалась. И то, что она жуткая душнила»; «Я уже после 15 минут просмотра отписалась, что зря она туда поперлась, только позориться. По ее мнению, я тоже бот. Ну и Катюха будет в шоке, но такие длинные выпуски многие на х2 смотрят».