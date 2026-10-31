Латвия запретила въезд Собчак и Богомолову

Российской телеведущей Ксении Собчак и ее супругу режиссеру Константину Богомолову запретили въезд в Латвию. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже, ее процитировал ТАСС .

«Я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для Латвии лиц и на неопределенный срок запретила им въезд в Латвию», — отметила глава латвийского МИД.

Она сослалась на часть третью статьи 104 Закона об иммиграции. Этот пункт позволяет министру иностранных дел запрещать въезд иностранным гражданам по внешнеполитическим причинам, а также в случаях, если их считают представляющими угрозу безопасности республики или порядку в ней.

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