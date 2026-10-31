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    Латвия запретила въезд Собчак и Богомолову

    Фото: 360.ru

    Российской телеведущей Ксении Собчак и ее супругу режиссеру Константину Богомолову запретили въезд в Латвию. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже, ее процитировал ТАСС.

    «Я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для Латвии лиц и на неопределенный срок запретила им въезд в Латвию», — отметила глава латвийского МИД.

    Она сослалась на часть третью статьи 104 Закона об иммиграции. Этот пункт позволяет министру иностранных дел запрещать въезд иностранным гражданам по внешнеполитическим причинам, а также в случаях, если их считают представляющими угрозу безопасности республики или порядку в ней.

    Ранее в Латвии осудили жителя страны за публикации в социальных сетях. Мужчина в TikTok объяснял подписчикам, что в 1940 году республика добровольно вошла в состав СССР.

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