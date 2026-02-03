Невзлюбила с первого взгляда. Почему гонимый мхатовцами Богомолов не поладил с Нарусовой

После назначения на пост и. о. ректора Школы-студии МХАТ Константин Богомолов все еще остается в эпицентре скандала, расколовшего театральный мир на два враждующих лагеря. Жену режиссера при этом происходящее более чем устраивает. Кажется, при необходимости Ксения Собчак готова до последнего отстаивать репутацию и авторитет супруга. При этом совсем недавно в Сети многие были убеждены, что их браку, начавшемуся с катафалка, жить осталось считаные дни.

«Чужой» после Золотовицкого Шумиха вокруг режиссера возникла после открытого письма выпускников и студентов Школы-студии МХАТ к министру культуры Ольге Любимовой. По их мнению, назначение Богомолова противоречит принципу преемственности, который считался ключевым на протяжении десятилетий. Письмо поддержали актеры Марьяна Спивак, Антон Шагин, Варвара Шмыкова, Юлия Меньшова, Марк Богатырев и другие артисты. «Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии МХАТ», — отметили в обращении. Занять должность исполняющего обязанности руководителя режиссеру предложили после смерти ректора Игоря Золотовицкого. При этом Богомолов уже возглавляет Театр на Малой Бронной и Театр «Сцена „Мельников“, так что в театральных кругах поползли слухи об „объединении цехов“.

Фото: РИА «Новости»

По словам выпускников и учащихся, предыдущие руководители — Игорь Золотовицкий, Олег Ефремов, Анатолий Смолянский — были частью мхатовского сообщества и создали «духовное пространство» школы, к которому новый и. о. ректора никакого отношения не имеет. Одной из важнейших традиций учебного заведения являлись открытые выборы руководителя с участием профессионального сообщества, однако в случае с Богомоловым ими пренебрегли, добавили авторы обращения.

Позже Минкульт опубликовал заявление, в котором разъяснил позицию по этому вопросу. Ведомство подчеркнуло, что уже заключило трудовой договор с режиссером на период до проведения выборов ректора. «Богомолов получил назначение, поскольку отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для этой должности», — подчеркнули в министерстве. Протест «плюшевого поколения»

Сам режиссер в качестве ответа на письмо молча репостнул публикацию актрисы Софьи Эрнст. Артистка напомнила, что Богомолов не только является носителем принципов русского психологического театра, но и сотрудничал в прошлом с Олегом Табаковым в «Табакерке» и МХТ.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Он впитывал традицию не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале, что для режиссера более значимо», — пояснила Эрнст. Позже Богомолов и лично прокомментировал скандал, заявив «Известиям», что считает ошибочным деление на «своих» и «чужих», так как вся русская театральная школа выросла из системы Станиславского. По его мнению, конфликты по большей части возникают вокруг театра, а не в нем самом. «Все эти разговоры — пустое переливание из пустого в порожнее. Они превращают школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить „чужим“», — добавил режиссер.

В беседе с телеканалом «Москва 24» он также не исключил, что протесты и коллективные письма могут привлекать молодежь фальшивым ореолом эффектности, но лично его подобные акции лишь отталкивают. «Терпеть не могу коллективные иски, хоровое пение и прочее-прочее. Коллективные письма я не подписываю, в толпе стараюсь не ходить. По молодости кажется, что это круто, энергия. А со временем понимаешь, что совсем не круто», — объяснил Богомолов.

Фото: РИА «Новости»

Он осудил молодежь, назвав поколение «плюшевым». По его мнению, молодые люди из-за кризиса в области образования оказались не готовы принимать жесткую критику и бороться, чтобы дать пробиться таланту. Собчак в министры

Яркое заявление о назначении Богомолова сделал публицист Михаил Шахназаров в эфире Rutube-шоу «Полный абзац». Он назвал режиссера реликтом эпохи до 2022 года.

Фото: РИА «Новости»

«На Украине произошло полное порабощение отдельно взятой нации. Одурманивание, оболванивание — и в результате порабощение. Мы в шаге от этого были — и мы далеко не полностью себя от этого отряхнули. Назначение Богомолова тому подтверждение», — подчеркнул публицист. Он также в шутку предложил пойти еще дальше и назначить Собчак следующим министром культуры. «Лучшего министра культуры для такой культуры, как сейчас у нас, просто нет. <…> Дело в том, что в России нет сейчас культуры. Есть местечковая культурка. Вы еще не поняли? Посмотрите на нашу сцену, посмотрите на наш телевизор — и вы многое поймете», — добавил Шахназаров.

На фоне скандала сама Собчак встала на защиту мужа, со свойственной ей иронией опубликовав в соцсети картинку со сладко спящим медведем и подписью: «Как я сплю, зная, что *** корежит».

Журналистка также разместила в телеграм-канале необычные снимки в душе. Для фотосессии она облачилась в черную одежду, надела ошейник, кожаные сапоги и огромные серьги.

Фото: Ксения Собчак / Telegram

«Прочитать про себя ложь и спокойно промолчать, услышать клевету и пройти мимо. Обидно, несправедливо: оговорили, написали чушь, а ты не доказываешь что-то, а просто проходишь мимо. Это искусство я тренирую всю жизнь. Бывает сложно, но это самый действенный способ», — написала она в комментарии к посту со снимками. Театральный гарем и война с Нарусовой Несмотря поддержку друг друга, идиллическими отношения знаменитых супругов назвать нельзя. В последнее время все чаще говорят о том, что пара находится на грани развода. Роман между Собчак и Богомоловым закрутился в 2018 году. Журналистка тогда еще состояла в браке с Максимом Виторганом, но это не помешало новым отношениям. Свадьба светской львицы и режиссера вызвала у многих шок: молодая чета эпатировала публику, заказав для торжественной церемонии катафалк, гвоздики и устроив стриптиз под песню «Войди в меня». Особенно этот перфоманс не понравился материи Собчак — Людмиле Нарусовой. Сенатор просила дочку сохранить семью и не сходиться с эпатажным режиссером, но та ее не послушала.

Фото: РИА «Новости»

Актер Стас Садальский признавался, что как-то беседовал с Нарусовой о ее семье. Та рассказала, что больше всех любит не дочь, а внука, который очень похож на своего деда, Анатолия Собчака. «Согласись, Стас, он копия Толи. Я его люблю больше, чем Ксюшу. Он даже сочинил для бабули музыкальную элегию и свободно говорит на китайском!» — делилась Нарусова с артистом.

Семейную идиллию нарушает не только несложившиеся отношения с тещей, но и слухи об изменах Богомолова. Режиссера уличили в создании театрального гарема, в котором оказалась в том числе невестка Олега Табакова Софья Синицина.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Подозревать неладное стала и Собчак. Во время интервью с блогером Антоном S* она честно сказала, что не сомневается в муже, но допускает возможность измены. «Послушай, я свечку не держала, но где ты берешь набор рандомных людей? Тебе кто-то прислал, что Софья спит с Богомоловым — это всего лишь сообщение. Ты же не думаешь, что можно вот так, анонимными вбросами с разных аккаунтов, очернить человека?», — отметила она на вопрос об изменах. Шквал комментариев о грядущем разводе тогда также спровоцировал преображение журналистки. Фанаты обратили внимание, что Собчак сильно изменилась, словно ради охоты за новым избранником.

* Антон Суворкин (Антон S) признан иноагентом.