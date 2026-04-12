Сегодня 14:16 «Я сдохла просто, и все». Маргарита Симоньян — о смерти мужа, раке и причинах жить дальше

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян стала героиней нового выпуска программы «Секрет на миллион» на НТВ. Это интервью — одно из самых откровенных после череды ударов, обрушившихся на нее за последние два года: смерть мужа Тиграна Кеосаяна, диагноз «рак груди» и тяжелая болезнь одного из детей. В студии журналистка рассказала, как сумела не сломаться, почему не носит парик и что ее до сих пор держит в этом мире.

Девять месяцев ада День, разделивший жизнь Маргариты на до и после, наступил в конце 2024 года: 21 декабря ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, которому было 58 лет, заболел пневмонией и впал в кому. «Весь этот день он был на ногах. Это было перед Новым годом. День со своими ребятами он провел на радио, повел их есть хаш. Был мальчишник такой. Потом мы поехали на день рождения моей подруги. И все, это был последний вечер», — вспомнила Симоньян. Кеосаян находился в коме около девяти месяцев. Каждый день семья молилась и надеялась на чудо, но врачи с первых дней не оставляли иллюзий.

Это были девять месяцев ада. На второй-третий день мне сказали, что у него полностью поврежден мозг. И надежды никакой нет.

Ситуация была настолько безнадежной, что медики даже предлагали отключить аппарат искусственной вентиляции легких, который поддерживал жизнь кинематографиста. На это Маргарита отреагировала резко. «Я ответила ему: „А вы свою жену отключите“», — сказала главред RT, отметив, что после такой ее реакции подобных предложений не поступало.

Несмотря на печальные прогнозы, медиаменеджер навещала любимого мужчину каждый день: разговаривала с ним и читала ему книги. По словам медиков, режиссер реагировал на присутствие супруги. Кеосаяна не стало 26 сентября 2025 года. Он скончался, не приходя в сознание.

Интересно Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян были вместе более 10 лет. У пары родилось трое детей — две дочери и сын. Также у режиссера остались две дочери от первого брака с актрисой Аленой Хмельницкой.

«Даже этот ад был лучше, чем сейчас, — без него», — не сдержала чувств Маргарита в беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой. Удар за ударом Горе не пришло одно. Уже в октябре того же года Симоньян обнародовала собственный страшный диагноз — рак груди. Кроме того, когда Кеосаян еще находился в коме, врачи выявили неизлечимое заболевание у одного из их общих детей.

Маргарита уверена: именно из-за пережитых стрессов у нее развился онкологический недуг. «Не все болезни от нервов, но моя — точно. У меня в ноябре был чекап, не было ничего, а 1 сентября — рак с метастазами. При этом по моему тесту ДНК вероятность рака равна нулю. <…> Все врачи говорят, что я вызвала это все сама», — рассказала медиаменеджер. После смерти мужа журналистка впала в отчаяние. Она призналась, что находилась в чудовищном состоянии, не хотела жить и перестала есть. Сестры и подруги делали все, чтобы помочь знаменитости.

Да ничего я не понимала. Неожиданность, несправедливость… Я сдохла просто, и все.

Потеря, с которой нельзя смириться Изменения во внешности, которые произошли на фоне борьбы с раком, Симоньян не скрывает. После химиотерапии она побрилась налысо и отказалась от ношения парика. Впереди у Маргариты, по прогнозам врачей, — еще около пяти лет лечения.

С кончиной супруга журналистка не смирилась до сих пор. Она не говорит о любимом в прошедшем времени и не заходит в его кабинет. Маргарита уверена: Тигран все равно где-то рядом.

Я не живу одна. Я живу с ним. Я живу с нашими тремя детьми, с его мамой…. И с моей сестрой, и с ее мужем, и с ее детьми.

По словам главреда RT, несмотря на всю боль, она благодарна Богу за счастливые годы, проведенные вместе с супругом. Этого времени могло быть куда меньше. Еще в 2019 году, когда Симоньян впервые стала героиней передачи «Секрет на миллион», было известно, что у Кеосаяна серьезные проблемы с сердцем. Кинематографист перенес три инфаркта — в 2008, 2010 и 2022 годах. Маргарита подчеркнула, что муж тщательно следил за здоровьем, ограничивал себя во вредных привычках, принимал необходимые таблетки и ежедневно проходил по 10 тысяч шагов. Но даже это не отменило жесткого прогноза медиков. «У него была фракция выброса <…> такая низкая, с которой живут три года. То есть он должен был уйти в 46, по всем прикидкам его врачей. <…> Ему оставался год жизни. А Господь подарил нам 13 лет», — призналась знаменитость.

Симоньян добавила, что таким семейным счастьем, какое было у них с Тиграном, могут похвастаться немногие. Как вера и дети помогают жить дальше Дети Симоньян и Кеосаяна стойко пережили кончину отца. По словам Маргариты, им помогла вера в то, что душа продолжает жить после окончания земного пути. А вот о диагнозе матери они до сих пор не знают. Другим родственникам Маргарита обо всем рассказала и даже дала указания на случай собственной смерти. Журналистка готова принять любой исход.

Я умру или не умру. Либо я пойду к Тиграну, либо останусь с детьми. Чего тут убиваться? Меня устраивает любой расклад.

Симоньян призналась, что в процессе лечения перенесла сложную семичасовую операцию по удалению молочных желез и лимфоузлов. Все испытания она выносит стойко, поскольку самое плохое в ее жизни уже случилось. «Меня вообще все это не волнует! Волосы выпали, не выпали. Мне смешно об этом говорить. Это несоизмеримые вещи… Передо мной погасли все зеркала мира, потому что он был моим зеркалом», — призналась медиаменеджер.

Маргарита абсолютно уверена: такой любви, какая была с Тиграном, в ее жизни уже точно не случится. Журналистка призналась, что ее ничего не держит в этом мире, кроме обязанностей перед детьми, родителями и семьей. Мать Кеосаяна, которая лишилась двоих сыновей с разницей в несколько лет, живет с невесткой и тоже держится лишь ради нее. Самой Симоньян помогают духовный наставник, твердая вера в Бога и желание сохранить память о возлюбленном. Недавно журналистка учредила премию имени Кеосаяна, а также начала писать книгу об их жизни с Тиграном.