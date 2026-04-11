Симоньян призналась, что скрывает от детей свою болезнь

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предпочла не рассказывать детям о том, что больна раком. Об этом журналистка сообщила в эфире передачи «Секрет на миллион».

«Дети не знают. Дети не знают, всех остальных, сестер, — я всех собрала», — сказала она.

По словам Симоньян, журналист объяснила близким ситуацию и дала указания на будущее. Медиаменеджер отметила, что готова к любому исходу.

«Посадила, сказала спокойно: „Видите, какой тяжелый период проходит семья. <…> Но я сделаю все, что можно. Дальше — как Господь распорядится“. Дала указания, что делать в случае чего», — призналась она.

Ранее стало известно, что один из детей Симоньян от покойного режиссера Тиграна Кеосаяна страдает от неизлечимой болезни. Точный диагноз знаменитость раскрывать не стала.