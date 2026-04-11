Симоньян назвала причину своего онкологического заболевания

У главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян не было наследственной предрасположенности к развитию рака груди. Об этом сама медиаменеджер рассказала в эфире передачи «Секрет на миллион».

«Не все болезни от нервов, но моя — точно. Мне это сказали все онкологи. Это 100% нервы», — заявила журналистка.

По словам Симоньян, менее чем за год до того, как у нее обнаружили онкологический недуг с метастазами, она проходила чекап и была полностью здорова.

«В ноябре ничего, а 1 сентября — рак с метастазами. <…> Это ураганное течение онкологии, вызванное переживаниями», — сказала Маргарита.

Она добавила, что сдавала тест ДНК, согласно результатам которого у нее не было никакой предрасположенности к раку груди. Также не было случаев заболевания в семье по женской линии.

Дети Симоньян не в курсе, что она больна. Однако других близких родственников главред RT предупредила о происходящем.