«Смерти нет». Симоньян обратилась к мужу

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, ставшая лауреатом Национальной литературной премии «Слово», не смогла приехать на церемонию награждения из-за болезни. Она выступила по видеосвязи, обращение опубликовали в ее телеграм-канале «Маргарита Симоньян. Литература и История».

Жюри удостоило журналистку специальным призом за книгу «Сначала было Слово, в конце будет Цифра». По словам ведущего, режиссера Константина Богомолова, это не просто награда, а признание мастерства Симоньян как автора, а также художественной ценности ее произведения. Он сравнил книгу с «личным дневником мыслителя».

Симоньян в своем видеообращении отметила, что до этого ее никто не называл мыслителем. Кроме того, она еще не привыкла считать себя и писателем, но призналась, что считает эту книгу делом своей жизни. Если люди, прочитавшие ее произведение, задумаются о том, как они живут, откроют Библию, придут к вере и покаянию, значит она не зря родилась.

Журналистка призналась, что во время работы над книгой ей помогали муж и свекровь, которые поддерживали, давали советы.

«Когда я писала эту книгу, то каждую главу по несколько раз читала Тиграну — своему мужу, которого у меня язык не поворачивается назвать покойным», — сказала она.

В заключение добавила, что эта книга дает силы жить и ей, и свекрови после смерти Кеосаяна. Они ощутили, что Бог есть, а смерти нет.

Симоньян решила учредить премию в честь своего покойного мужа и выдавать ее лично хорошим и правильным людям.