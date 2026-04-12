Маргарита Симоньян перенесла семичасовую операцию по удалению груди

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на фоне борьбы с онкологическим заболеванием перенесла операцию по удалению груди. Об этом журналистка рассказала в эфире передачи «Секрет на миллион».

По ее словам, медики удалили ей обе молочные железы и поврежденные лимфоузлы.

«Я захотела обе, можно было только одну, но зачем, если она уже нехорошая, зачем вторая?» — сказала Симоньян.

Медиаменеджер добавила, что операция длилась семь часов, однако она перенесла ее довольно легко.

Ранее стало известно, что дети журналистки от покойного режиссера Тиграна Кеосаяна не знают, что их мать больна раком. Симоньян решила оградить наследников от тяжелой информации.