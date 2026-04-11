Симоньян раскрыла, почему Тигран Кеосаян впал в кому

Симоньян: Кеосаян впал в кому после пневмонии из-за проблем с сердцем

Режиссер Тигран Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне проблем с сердцем. Об этом сообщила его вдова, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Секрет на миллион» .

По ее словам, режиссер ежедневно проходил 10 тысяч шагов, регулярно обследовался и педантично принимал лекарства. Перед госпитализацией Кеосаян весь день провел на ногах, а вечером приехал на день рождения к общей подруге.

«У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался», — сказала Симоньян.

На второй или третий день после этого врачи сообщили ей, что мозг режиссера полностью разрушен и надежды нет. Но она все-равно ходила к нему каждый день, разговаривала, читала ему и молилась.

Ранее медиаменеджер сообщила, что один из их с Кеосаяном детей страдает от неизлечимого заболевания. Диагноз Симоньян раскрывать не стала.