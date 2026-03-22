Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из ее детей

Один из детей главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян страдает от неизлечимого заболевания. Об этом сама журналистка рассказала в интервью Борису Корчевникову для информационной службы «Вести».

«Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить», — сказала она.

Симоньян не стала раскрывать диагноз. Она добавила, что долгое время разрывалась между больницей, где находился ее супруг, и уходом за ребенком. На этом фоне у самой журналистки выявили рак.

Ранее стало известно, что Симоньян посвятит новую книгу покойному Тиграну Кеосаяну.