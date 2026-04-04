Девятую премию Кеосаяна получит махачкалинец, спасший девочку из мощного потока

Девятую премию имени Тиграна Кеосаяна получит 52-летний Абдурахман Абдурахманов, спасший в Махачкале девочку из мощного потока. Об этом сообщила в телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

ЧП произошло в конце марта, когда столицу Дагестана затопило. Мужчина вытащил девочку из мутного стремительного потока. При этом сам Абдурахман себя героем не считает, и уверен, что на его месте так бы поступил любой человек.

«Премию имени Тиграна в миллион рублей я выдаю простым людям, которые спасают людей, рискуя собой», — отметила Симоньян.

Ранее премию имени Тиграна Кеосаяна получали простые люди, совершившие героические поступки. В феврале в Санкт-Петербурге дворник Хайрулло Ибадуллаев поймал ребенка, выпавшего из окна седьмого этажа. Он получил четвертую премию от Маргариты Симоньян. Деньги мужчина отправил больному отцу в Узбекистан.