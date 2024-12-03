Семерым посетителям экс-«Мутабора» дали по 15 суток за хулиганство

Семеро посетителей скандального клуба Arma (бывший «Мутабор») получили по 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Как сообщил Лефортовский районный суд, все семеро арестованных публично матерились и тем самым выражали неуважение к обществу.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», задержали их после рейда по борьбе с пропагандой ЛГБТ*.

Клуб получил известность после «голой» вечеринки, организованной в конце 2023 года блогершей Анастасией Ивлеевой и вызвавшей большой общественный резонанс.

На следующий день в «Мутабор» пришли силовики с обысками. После этого он сменил название на Arma, чтобы больше не ассоциироваться со скандалом.

* Запрещенная в России экстремистская организация