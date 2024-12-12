Мальчик из хорошей семьи. Что известно о новом муже Насти Ивлеевой

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева снова вышла замуж. Для нее это уже второй брак, а для избранника Филиппа Бегака — третий. Что известно о новом супруге звезды соцсетей, выяснил 360.ru.

Кто такой Филипп Бегак Филипп Бегак получил хорошее образование в Великобритании. С детства увлекался сноубордингом и рыбалкой, а также экстремальными видами спорта. Во время одной из поездок на мотоцикле попал в ДТП. Врачи чудом спасли его жизнь, но долгое время несостоявшемуся байкеру пришлось провести на больничной койке. Кроме того, Бегак занимался сельским хозяйством — владел фермой «Пахарь» в Брянской области. Сейчас возглавляет строительную компанию «Фронтон». Дела явно идут успешно: в прошлом году фирма принесла 15,2 миллиона рублей чистой прибыли.

Фото: Филип Бегак / Соцсети

Бегак хорошо знаком с медийной сферой. Именно он привел на телевидение своего отца Алексея Бегак: передаче «С новым домом!» был нужен востребованный художник. В 2014 году его пригласили стать ведущим в программе «Правила жизни» на канале «Культура». Бегак-старший вел ее до самой смерти в 2022-м, затем его сменил сын. Филипп на год моложе своей 33-летней супруги Анастасии Ивлеевой. Он уже был дважды женат, в первом браке с фотографом Виталиной Строкач родилась дочь Василиса, сейчас ей девять лет. Следующую свадьбу Бегак сыграл всего год назад, причем избранницу тоже зовут Анастасия.

Фото: Анастасия Ивлеева. Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

Знакомые уверены, что Бегак и Ивлеева начали встречаться осенью 2024-го. Известно, что блогер успела познакомить избранника со своей семьей. А вот Филипп не стал делать ответный жест: даже его мать, которая сейчас постоянно живет в Крыму, была не в курсе, что сын 10 декабря расписался в Мурманске. Сейчас молодожены путешествуют по Заполярному краю. Многие комментаторы в соцсетях отметили, что после нашумевшей «голой вечеринки» Бегак, который не замечен ни в каких скандалах, идеально подходит для «обеления» Ивлеевой. Кстати, и она, и он сильно подчистили свои соцсети, а некоторые вовсе закрыли от посторонних.

Семья Филиппа Бегака Стоит начать с того, что в 1927 году 24-летняя Наталья Кончаловская, дочь художника Петр Кончаловского и внучка живописцев Михаила Кончаловского и Василия Сурикова, без ведома родителей поехала в США. В путешествие девушка отправилась с кавалером — представителем советско-американского торгового общества Алексеем Богдановым.

Фото: Василия Суриков, портрет кисти Ильи Репина, 1877 год. / Википедия 1/2 Фото: Петр Кончаловский, автопортрет, 1943 год / Википедия 2/2

Влюбленные поженились в море, по пути из Йокогамы в Сан-Франциско, причем развод от первой жены мужчина получил по телеграфу. Однако со временем в браке что-то не заладилось, и Кончаловская, прихватив дочь Екатерину, вернулась в Россию. На родине она вышла замуж за поэта и будущего автора гимнов СССР и России Сергея Михалкова. Он усыновил девочку, скоро у пары родились Андрей и Никита. Да-да, впоследствии — те самые знаменитыми кинорежиссеры. А Екатерина Кончаловская стала женой автора «Семнадцати мгновений весны», писателя Юлиана Семенова.

Фото: Наталья Кончаловская / Википедия 1/5 Фото: Поэт Сергей Михалков. Lev Sherstennikov / Global Look Press 2/5 Фото: Андрей Кончаловский. Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress / Global Look Press 3/5 Фото: Режиссер Никита Михалков. Bulkin Sergey / Global Look Press 4/5 Фото: Юлиан Семанов. Юрий Иванов / РИА «Новости» 5/5

У них родились две дочери. Младшая Ольга стала журналисткой, написала книги об отце и сыграла в нескольких художественных фильмах. Старшая, Дарья, тоже снялась в паре эпизодов, но решила продолжить династию художников. Она вышла замуж за потомка артистов балета Большого театра художника Алексея Бегака. В браке родились два сына. Старший, Максим, прожил всего 24 года: погиб в 2011 году. Говорят, он был азартным игроком, его убили из-за долга. Младший сын — как раз новоиспеченный муж Ивлеевой Филипп.