Полиция устроила рейд в клубе, где Ивлеева проводила «голую вечеринку»

Shot: полиция провела рейды в крупнейших клубах Москвы

Сотрудники столичного ОМОНа провели рейд в нескольких московских ночных клубах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot

По данным издания, правоохранители зашли в клуб Arma в разгар вечеринки. По данным канала, силовики положили на пол около ста человек, некоторых посетителей досмотрели. 

Очевидцы рассказали, что рейд начался во время вечеринки Gamma Festival. Около 03:30 девушек начали выпускать из клуба, досмотр мужчин продолжается. 

Рейд также прошел в клубах Mono и Simach. Официально причины проверок ночных заведений пока не сообщались. 

Arma — бывший клуб «Мутабор». В конце декабря 2023 года здесь прошла вечеринка, организованная блогером Настей Ивлеевой. Мероприятие вызвало возмущение общественности из-за откровенного дресс-кода. 

После этого почти все известные участники вечеринки публично извинились, многие пожертвовали деньги на благотворительность. Позднее блогера Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей. Она также признавала, что провела вечеринку «не в то время».

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