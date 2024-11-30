Полиция устроила рейд в клубе, где Ивлеева проводила «голую вечеринку»

Сотрудники столичного ОМОНа провели рейд в нескольких московских ночных клубах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным издания, правоохранители зашли в клуб Arma в разгар вечеринки. По данным канала, силовики положили на пол около ста человек, некоторых посетителей досмотрели.

Очевидцы рассказали, что рейд начался во время вечеринки Gamma Festival. Около 03:30 девушек начали выпускать из клуба, досмотр мужчин продолжается.

Рейд также прошел в клубах Mono и Simach. Официально причины проверок ночных заведений пока не сообщались.

Arma — бывший клуб «Мутабор». В конце декабря 2023 года здесь прошла вечеринка, организованная блогером Настей Ивлеевой. Мероприятие вызвало возмущение общественности из-за откровенного дресс-кода.

После этого почти все известные участники вечеринки публично извинились, многие пожертвовали деньги на благотворительность. Позднее блогера Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей. Она также признавала, что провела вечеринку «не в то время».