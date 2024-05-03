«Много чернухи и желтухи». Ивлеева дала первое интервью после истории с «голой вечеринкой» | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 05:09 «Много чернухи и желтухи». Ивлеева дала первое интервью после истории с «голой вечеринкой» Телеведущая Ивлеева дала первое интервью после скандала и суда РИА «Новости»

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Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева прервала молчание и дала интервью одному из каналов на YouTube. Анонс передачи Ивлеева разместила в своем Telegram-канале.

«Поговорили по душам с Андреем, завтра увидимся!» — написала она под тизером грядущего выпуска.

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В нарезке видео — вырванные из контекста цитаты Ивлеевой, в которых есть намеки на обыски, отношение к президенту России Владимиру Путину, поездку в Донбасс и многое другое.

Ивлеева исчезла с публичного радара после скандала с «голой вечеринкой». Телеведущая удалила из соцсети все фотографии и видео. Через неделю после суда, где ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, блогер подчистила контент в двух аккаунтах, на которые подписаны в общей сложности больше 25 миллионов человек.