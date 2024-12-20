«Профурсетка с бриллиантом на пятой точке». Киркоров лишил Ивлееву роли в новогоднем кино

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что из-за него блогер Анастасия Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме телеканала ТНТ «Небриллиантовая рука». Об этом певец написал на своей странице в Instagram *.

«Очевидно, что между королем и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня!» — заявил Киркоров.

Артист признался, что устал высказываться о блогерше, но решил рассказать о случившемся сам, чтобы не распространять лишние слухи. В заключение он пожелал Ивлеевой всего хорошего, а фильму — высоких рейтингов и просмотров.

Год назад Анастасия Ивлеева организовала в московском клубе масштабную вечеринку в стиле аlmost naked («почти голые»), на которую в откровенных образах пришли многие российские звезды. В их числе был и Киркоров. Общественность не оценила эпатажное мероприятие, и артистам, посетившим «голую» вечеринку, стали отменять концерты.

После скандала вокруг вечеринки Филипп Киркоров попытался оправдаться. На премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» он подошел к официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову.

В ходе разговора артист заявил, что пришел на вечеринку к Ивлеевой из-за своего обещания, которое дал, когда она снялась в его клипе.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.