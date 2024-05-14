Оскандалившийся на «голой» вечеринке рэпер Vacio сбежал из России | 360°

14 мая 2024, 12:06
Оскандалившийся на «голой» вечеринке рэпер Vacio сбежал из России
StarHit: получивший повестку после «голой» вечеринки рэпер Vacio сбежал в США
Рэпер Vacio, прославившийся благодаря экстравагантному костюму на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, сбежал из России в США после получения повестки в военкомат. Об отъезде музыканта сообщило издание StarHit.
Артист получил повестку еще в январе. Он должен был отправиться служить на днях, однако не явился в военкомат.
Реклама
«У него была повестка на 13 мая», — уточнил источник StarHit.
Оказалось, что музыкант отбыл за рубеж, в Америку. Однако его адвокат Роман Попов отказался подтвердить данные о местонахождении артиста.
«Мне он такую информацию не предоставлял. Мне ничего об этом не известно», — заявил юрист.
После «голой» вечеринки рэпера арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, а также оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. Позднее его снова посадили на 10 суток, на этот раз за неповиновение правоохранителям. После освобождения из-под ареста музыкант встал на воинский учет и прошел медкомиссию.
* Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.
Музыка
Аресты
Шоу-бизнес
Реклама
Реклама