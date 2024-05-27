Появились подробности побега в США рэпера Vacio

Shot: «третьи лица» помогли рэперу Vacio сбежать из России в США через Армению

Рэпер Николай Васильев, выступающий под псевдонимом Vacio, уехал в Соединенные Штаты через Армению благодаря «третьим лицам». Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным издания, музыкант планировал отслужить в армии, но после недельной военной подготовки понял, что не выдержит в войсках. Тогда он решил покинуть Россию.

Журналисты уточнили, что артист воспользовался помощью «третьих лиц» и уехал в Армению, а оттуда — в США.

По словам Васильева, он хочет посвятить свою жизнь музыке, поэтому переехал, а также намерен отказаться от российского паспорта.

На Родине Vacio задолжал лейблу Rocket Records, с которым он расторг договор в одностороннем порядке. Представители компании не согласны с поступком музыканта.

Рэпер прославился после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Он заявился туда в одном носке, который он надел на свои гениталии.