Дубайский гастролер с копеечной пенсией. За что Нагиева захотели признать иноагентом

Актеру Дмитрию Нагиеву грозит отмена. Неоднозначная речь на премьере «Елок 12» может обернуться для него статусом иноагента, срывом рекламных контрактов и съемок. Но этот скандал далеко не первый в успешной карьере артиста.

Нагиев — иноагент Премьерный показ фильма «Елки 12» состоялся в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 13 декабря. Нагиев со сцены заявил, что раз люди пришли на очередную часть кинофраншизы, значит, с зарубежным контентом в российских кинотеатрах совсем плохо. Съемки в этом проекте он сравнил с подписанием контракта с дьяволом, объяснил возвращение собственной алчностью, а саму картину и подобные ей назвал иллюзией мирной, счастливой жизни.

Их популярность будет расти, потому что столько фильмов про войну, просто сил уже нет. Серость, грязь. Дмитрий Нагиев

Перфоманс продолжился при общении с журналистами. На вопрос о главных авантюрах в личной жизни Нагиев удивился, что речь об этом идет на четвертом году СВО.

Либеральные СМИ представили это как первое изъявление позиции «молчуна» о произошедшем на Украине, а депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев пожаловался в Минюст и Минкульт, потребовав признать актера иноагентом и не привлекать к проектам с государственным финансированием.

«Очередное чучело решило высказаться. „Сил уже нет“ у него „на четвертый год войны“, очень тяжело ему живется за границей. А в Курской области все кайфуют. Я не понимаю как такие персонажи попадают на большой экран», — возмутился он. Негодование Гулиева поддержали певица Вика Цыганова и актриса Яна Поплавская. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Нагиева уточнить, что именно он имел ввиду, а то получилось «некрасиво».

Фото: РИА «Новости»

Неожиданно на сторону актера встала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, посоветовавшая курскому коллеге выпить валерьянки, и депутат Госдумы Светлана Бессараб, заявившая, что юридически объявлять иноагентами за критику фильмов нельзя. Куда уехал Нагиев Нагиев действительно с начала СВО старался избегать темы политики. В 2022 году его подозревали в бегстве из России, но в марте актер записал опровержение. «Для тех, кто спрашивает где я — здесь я! Тем, кто говорит „Уезжай отсюда“ — сам уезжай отсюда! Дима дома», — заявил он.

Слухи о том, что он живет в Дубае, ходят до сих пор. Это не мешает шоумену возвращаться на заработки в Россию. В июне 2023 года Нагиева заметили на съемках в Тушине, через год он травмировал ногу на спектакле в «Московском дворце молодежи», в июле провел свадьбу блогера Михаила Литвина в Подмосковье. Актер заранее распланировал новогодние корпоративы в 2025 году, снизив ценник с 10 до 7,1 миллиона рублей за вечер. Нагиев пожаловался на пенсию Многомиллионные заработки не мешали Нагиеву жаловаться на пенсию. Он заявил, что накопил на старость всего 70 тысяч долларов (около 5,7 миллиона рублей), а этого недостаточно. На государственные пособия шоумен сильно не рассчитывает. «Я патриот, у меня русская пенсия. Посчитал — косарей 20 будет в рублях. Я ничего не умею, но есть мечта купить стены, апартаменты и получать с этого доход», — жаловался Нагиев.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Он отрицал хорошие заработки на мастер-классах в Дубае — организаторы якобы оплачивали только перелет, проживание и питание. Совет инвестировать в коммерческую недвижимость Нагиев отверг, сочтя невыгодным. Такие заявления при средней пенсии в России в 25 тысяч рублей вызвали бурю негодования, ведь он совсем не похож на нищего. Лицо Нагиева давно не сходит с телеэкранов: более 150 картин, рейтинговые шоу, реклама МТС. В 2024 году он получал пять миллионов рублей за один съемочный день. Актеру припомнили квартиру в высотке на Котельнической набережной и коттедж площадью 265 квадратных метров в подмосковном поселке «Княжье озеро». Личная жизнь Нагиева: измены и тайный сын О 36-летнем старшем сыне шоумена Кирилле Нагиеве знают все. Он пошел по стопам отца: снялся в полусотне картин, в том числе двух частях «Холопа», сериалах «The Телки» и «Принц Сибири», а также в рекламе оператора сотовой связи.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Однако до апрельского интервью мало кто слышал о его младшем ребенке, которому сейчас 16 лет. Нагиев рассказал о нем вскользь.

«Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит толь­ко очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И Марк мне говорит: „Смотри тоже“», — рассказал Нагиев. Развод с первой и единственной известной женой, радиоведущей Алисой Шер (Аллой Нагиевой) так же, как появление второго ребенка, прошел тайно. Только в 2010 году журналисты узнали, что они официально расстались. Женщина выпустила мемуары, в которых рассказала об изменах бывшего супруга.

Иногда мне кажется, что, встретив его, я вытянула самый несчастливый билет в своей жизни. А иногда — наоборот: больше, чем повезло мне, не повезло никому. Алиса Шер Экс-жена Дмитрия Нагиева

Правда, сам Нагиев все отрицал. Он утверждал, что книга написана по заказу, жена даже давала ему почитать черновой вариант. Ссора Нагиева с Сергеем Ростом В конце 90-х — начале нулевых годов шоу «Осторожно, модерн!» считалось одним из самых популярных на российском телевидении. Дуэт Нагиева и Роста показывал короткие юмористические скетчи о прапорщике Задове, темпераментном сварщике Кайло, враче Манту, милиционере Рылове. Его создатели получали щедрые гонорары. В 2004 году вышли последние серии с участием артистов. Они разругались, но у каждого своя версия произошедшего. Рост утверждал, что Нагиев зазнался и подослал к нему своего агента, который объявил о смене формата и сокращении эфирного времени партнера. Ключевые роли предлагалось отдать звездам эстрады не меньше Филиппа Киркорова, а программу превратить в подобие «Нагиев-шоу».

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

«Зато Дмитрий Владимирович разрешает мне продолжать писать сценарии, потому что у меня это хорошо получается. И деньгами обещает не обидеть. Я вежливо ответил, что всегда считал себя равноценным партнером Нагиева. И что весь смысл программы „Осторожно, модерн!“ (название, кстати, придумано мной) как раз и заключался в том, что два равных партнера играют абсолютно все роли», — рассказал он. Попытки лично поговорить с Нагиевым не увенчались успехом, хотя за две недели до встречи с его импресарио артисты вместе вели шоу в элитном подмосковном клубе «Дворянское гнездо» и ничто не предвещало разрыва. Более того, Рост считал актера близким другом — они познакомились в университете и начинали локально известными питерскими радио-диджеями.

Дима как-то говорил, что не надо дружить с тем, с кем работаешь. Тогда я не обратил внимания на эти слова. Сейчас не вижу вокруг него друзей. Сергей Рост Шоумен

Нагиев же объяснял разрыв тем, что Росту надоела роль «второй скрипки» и он ушел по собственной инициативе. Также ходили слухи, что партнеры не сошлись в финансовом вопросе — Рост требовал повысить гонорар, Нагиев отказал. В любом случае, через несколько лет второй утверждал, что не хранит обиду и готов к воссоединению.

Фото: Сергей Рост. Said Gadzhiev/Russian Look / www.globallookpress.com

Шоу со звездами действительно вышло, затем сняли два спин-оффа о прапорщике Задове. Популярность Нагиева постепенно сошла на нет, до сериалов «Физрук» и «Кухня» он перебивался малозаметными ролями.

Как сестра Нагиева спасала лошадей В 2022 году на телевидении объявилась старшая сестра Нагиева Наталья со слезной историей о финансовых трудностях. Она в течение 13 лет содержала в 110 километрах от Санкт-Петербурга конюшню и предлагала услуги иппотерапии для больных детей, одновременно спасая покалеченных животных — к ней свозили старых и брошенных лошадей. Женщина вышла на пенсию, а после смерти мужа закрыла НКО — денег катастрофически не хватало. Корм для лошадей привозили неравнодушные люди, какие-то деньги давала сдача двух животных в аренду. Местных жителей удивляло, что обеспеченный брат все это время оставался в стороне. «Приезжает, два фильма его тут снимали», — рассказала сестра Нагиева. На вопросы о финансовой поддержке со стороны шоумена она отмахнулась. По словам очевидцев, она едва сводила концы с концами.