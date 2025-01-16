Смольный подал в суд на сына Дмитрия Нагиева

Правительство Санкт-Петербурга подало в суд на Кирилла Нагиева — сына известного актера и телеведущего Дмитрия Нагиева. Об этом сообщил телеканал 78 со ссылкой на картотеку городских судов.

Истцом по делу выступит Комитет имущественных отношений города, а основой для иска послужил договор аренды. Первое заседание назначили на 13 февраля. Других подробностей дела не приводится.

Ранее журналисты издания «Абзац» выяснили, что за четырехчасовое выступление Нагиев-старший хочет гонорар в 95 тысяч евро. При этом за сценарий мероприятия отвечают его организаторы, в противном случае придется доплатить еще 200 тысяч рублей. Кроме того, Нагиев требует в райдере обед и напитки — кофе, виски и сок имбиря, — а также люксовый автомобиль с водителем.