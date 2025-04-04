Сегодня 04:46 Хитроватый патриот. Как Нагиев притих после СВО, почему ругал армию и что скрывает за вечной ухмылкой Дмитрию Нагиеву исполняется 58 лет 0 0 0 Фото: Dmitriy Nagiev/Instagram.com / www.globallookpress.com Интересное

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Дмитрий Нагиев начинал жизнь с фарцовки и службы в советской армии. А сегодня артист блистает главным брутальным героем отечественного телевидения, хотя его история полна скандалов, измен и темных тайн. Кто он на самом деле? Почему Нагиев «затихарился» после начала СВО, отчего не понял лозунга «На Берлин», за что бросил сестру в нищете и какие тайны скрывает — в материале 360.ru.

Патологический скромник Маленький Дима родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде в семье инженера Владимира Нагиева и филолога, знавшего два языка. Национальность будущего шоумена определить сложно — его дед сбежал из Ирана в Туркменистан, бабушка была наполовину немкой, наполовину латышкой. Сам Нагиев считает себя «русским православным человеком». Дима был таким тихоней, что его чуть ли не силой запихнули в спорт — сначала на дзюдо, потом на самбо. Тренер выгнал его через пару занятий, мол, слабак и сопли на кулак мотает. Нагиева это только подстегнуло. Он принялся тренироваться каждый день и дорос до союзных соревнований. На одном из них парень встретил того самого тренера и припомнил ему нелестные замечания. Уже в 1980-х будущая звезда экранов добился звания мастера спорта по самбо. Юный фарцовщик После школы Нагиев поступил в Ленинградский электротехнический институт — автоматика и вычислительная техника звучали круто, но скучно. Учеба его не цепляла, зато фарцовка — нелегальная торговля вещами и валютой — стала его страстью. В 80-е это был риск: поймают — и привет, тюрьма! И его поймали — с поличным, с валютой в кармане. Но он выкрутился: вместо камеры выбрал армию, государство предоставило такую опцию.

Фото: РИА «Новости»

Ругал советскую армию В армии Нагиев надеялся блистать в спортивной роте, куда его сначала и определили. Однако позднее юношу перебросили в войска ПВО под Вологду. Позднее он уверял, что сослуживцы постоянно его провоцировали и вызывали на драку.

Армия, которая была в те времена, калечит людей. Я не знаю, что изменилось сейчас, может быть, там рай. Но я отрубил два года от звонка до звонка. Питание. Как можно людей кормить этим? Я съел за эти годы метров 20 соленой селедки. Вот эта мороженая картошка. Это просто убивает человеческий организм. Дмитрий Нагиев

Сменил сапоги на театр После армии Нагиев сразу отправился в Ленинградский театральный институт — учился у Владимира Петрова, а заодно закрутил роман с Ларисой Гузеевой, которая уже была звездой после «Жестокого романса». На последнем курсе случилась беда: паралич лицевого нерва перекосил ему лицо. Доктора разводили руками, а он превратил это в фишку — тот самый прищур, от которого потом млели миллионы. Его назвали лучшим выпускником года и отправили в Германию работать в театре «Время». Там он впервые понял, что сцена — его жизнь. Вернувшись, устроился на радио «Модерн», откуда и начался его головокружительный взлет. Работал Нагиев в компании Сергея Роста и Аллы Щелищевой. Ручкался с бандитами Авторское шоу в ночном клубе Нагиев запустил уже в 1997. В то же время артист принялся ставить музыку в клубах, где волей-неволей пришлось свести знакомство с бандитами.

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look / www.globallookpress.com

Я рос не как человек, но как личность в 90-е. И там можно было убить человека в любую минуту, на каждом шагу. Когда я работал только у бандитов, все клубы ночные были под ними, я прошел эту школу от начала до конца.

Позднее артист признавал, что криминальные авторитеты не раз дарили ему дорогие подарки. Он также говорил, что сумел найти с ними общий язык и даже общался с бандитами на равных. Полевой командир Нагиев Кино началось для Нагиева в 90-е — мелкие роли вроде эпизода в «Палаче». Очень удачно он показал себя в монструозном «Чистилище», где сыграл чеченского полевого командира. Правда, уже через год Нагиев перевоплотился в обаятельного милиционера, сыграв роль в «Каменской», а в «Убойной силе» актер исполнил холодного криминального авторитета, диаметрально противоположный характер. Уже в 2010-х Нагиев показал другую сторону: в «Кухне» он стал шефом-мачо, а в «Физруке» — дерзким, но обаятельным учителем физкультуры, которого полюбили все. В 2015-м он спел в комедии «Самый лучший день», в 2018-м растрогал всех в «Непрощенном» — драме про Виталия Калоева. В 2021-м рискнул сыграть Чикатило в одноименном сериале, три дня не спав перед съемками, чтобы вжиться в образ. Осторожно, модерн! Шоу «Осторожно, модерн!» стало для Нагиева трамплином. С Ростом они творили настоящее безумие: он мог быть и милиционером, и ворчливой бабкой, и простым мужиком. Юмор был острым, иногда на грани, но зрители не могли оторваться.

Фото: РИА «Новости»

Фразы из программы разлетались по стране, а Нагиев превратился в короля смеха. Шоу будоражило всех — от домохозяек до критиков, — рейтинги говорили сами за себя. Рисковать Нагиев никогда не боялся, собственно это и сделало его звездой первой величины. Набрал кредитов ради Москвы Мало кто помнит, но Нагиев в 2003 году вел вместе с Собчак шоу «Дом-1». Да и вообще, в ту пору Нагиев пошел ва-банк. «Я набрал кредитов тогда, так как очень хотелось в Москве жить. Впереди еще год, поэтому я так подсчитал, сколько получу. Залез в долги. А программу закрыли. Это был шок», — рассказывал Нагиев. Притих после начала СВО А вот летом 2022 года карьера Нагиева внезапно дала сбой. Ведущий заявил, что возьмет творческую паузу. Ксения Собчак при этом связала ситуацию со специальной военной операцией. Она объяснила, что работа на Первом канале чревата западными санкциями. «Первый пошел Нагиеву навстречу: пока не подставляем, но и не увольняем. Нагиева, как и Урганта, не увольняют. Просто дают отдохнуть. До лучших времен», — утверждала журналистка. Не понял надписи «На Берлин» Еще раньше, в 2018 году, Нагиев дал интервью будущему иностранному агенту, одиозному журналисту. Здесь ведущий заявил, что «ему отвратительно все, что связано с агрессией». «Я не понимаю надписи „На Берлин“, „Можем повторить“. Что это? Кто ты такой, что ты хочешь это повторить?» — говорил Нагиев.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Нагиев всегда называл себя патриотом, но с оговорками. «Люблю Россию, но вопросов куча», — говорил он. В 2016-м он возглавил список Forbes как самый богатый актер России, заработав 3,2 миллиона долларов за год, поговаривали, что Нагиев отказался и от предложений сыграть в Голливуде. Зато в 2024 Нагиев с удовольствием перебрался в Дубай, где снялся в рекламе за 17 миллионов долларов.

Личная жизнь Дмитрия Нагиева Личная жизнь Нагиева — это сплошные тайны и слухи. Он был женат 18 лет на радиоведущей Алле Щелищевой, более известной как Алиса Шер. Они познакомились в театральном институте: она была красавицей, а он — дерзким новичком. В 1989-м у них родился сын Кирилл, который позже пошел по стопам отца и стал актером.

Брак распался в 2010-м из-за ее ревности: Алиса выплеснула обиды в книге, назвав его «богом и дьяволом в одном лице». Она писала, что он был загадкой даже после 18 лет вместе, а его измены разбивали ей сердце. Слухи приписывали ему романы с десятками женщин. Говорили о связи с актрисой Анной Самохиной — они снимались вместе в «Русском спецназе», и коллеги замечали их долгие разговоры за кулисами. Еще была история с Натальей Коваленко, его бывшей администраторшей — сейчас поговаривают, что ведущий имеет от нее младшего сына.

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look / www.globallookpress.com

Нагиев и Бузова В 2016-м в сеть утекла переписка Нагиева с Ольгой Бузовой, и это был настоящий взрыв. Она тогда была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, а он — звездой Первого канала. Сообщения пестрели флиртом и намеками на тайные встречи — все началось после их совместной работы на премии, где они шутили и обменивались взглядами перед камерами. Скандал разгорелся нешуточный: Бузова рыдала в прямом эфире «Дома-2», Тарасов подал на развод и, по слухам, хотел вызвать Нагиева на «мужской разговор», а тот обозвал хакеров «гнидами, копающимися в чужом белье». Нагиев и Гузеева С Ларисой Гузеевой Нагиева связывает история из юности. Они познакомились в театральном институте: он был студентом второго курса, а она — звездой «Жестокого романса», чья красота сводила с ума весь СССР.

Фото: РИА «Новости»

Он встретил ее на Невском проспекте с каким-то кавалером и поздоровался. Она узнала его как ученика Петрова и позвала в ресторан Дома журналистов. В 2022-м, когда Гузеева заменила его в «Голосе 60+», слухи о романе вспыхнули снова — она назвала его «своим мальчиком» в эфире. Как Нагиев всем изменял Алиса Шер в своей книге заявила, что Нагиев изменял ей с первого дня брака. «Девушки липли к нему, а он не отказывался», — писала она, вспоминая, как находила записки от фанаток в его карманах. «Я всегда знала, что он к женщинам не может оставаться равнодушным. Нет, меня удивляли девушки, совершенно не считавшиеся с его положением „женат“. Притом что мы всегда и всюду ходили вместе, этим свихнувшимся особам хватало наглости цепляться за его руки», — вспоминала Шер. СМИ добавляли масла в огонь: говорили о романе с Анной Самохиной — она якобы называла его «лучшим мужчиной в жизни» после съемок «Русского спецназа». Бросил сестру в нищете? В 2022-м старшая сестра Наталья появилась в эфире НТВ и со слезами рассказала, что еле сводит концы с концами. Она живет в деревне под Петербургом, держит конюшню, где спасает лошадей и помогает больным ДЦП. Но бизнес рухнул: денег нет, корм для животных привозят местные жители из жалости. Помогал ли Нагиев сестре, доподлинно неизвестно. Не признавал сына 16 лет Отношения с ближайшими родственниками у Нагиева, похоже, всегда складывались непросто. Лишь в апреле 2025 года он впервые рассказал о своем внебрачном сыне Марке. Подростку при этом уже 16 лет. На старшего же сына Нагиева недавно подали в суд.