Средняя пенсия по старости в России превысила 25 тысяч рублей

Средняя пенсия по старости в России на 1 июля составила 25098 рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные системы Социального фонда.

При этом работающие пенсионеры получают в среднем 22,1 тысячи, а неработающие — 25,8 тысячи.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что молодому поколению необходимо как можно раньше задумываться о старости и не рассчитывать все время только на помощь государства, поскольку пенсия — это не зарплата.

Коллега Родниной по нижней палате парламента Алексей Говырин рассказал, какие категории людей могут рассчитывать на повышенную пенсию в сентябре.