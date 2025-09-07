Скромная пенсия и долги. Почему Нагиев боится встретить старость в нищете
Нагиев пожаловался на маленькую пенсию в 20 тысяч рублей
Шоумен Дмитрий Нагиев неожиданно для публики озаботился вопросом пенсии. Почему популярнейший артист боится провести старость в нищете и делает громкие заявления — в материале 360.ru.
Известный по множеству сериалов, фильмов и телешоу актер заявил, что его ждет маленькая пенсия.
У меня пенсия, я посчитал, там косарей 20 будет.
В интервью для YouTube-шоу Circle Property Dubai шоумен признался, что собрал всего порядка 5,5 миллиона рублей, и этих денег ему явно не хватит для безбедной старости.
«У меня накоплено 70 тысяч долларов, но это слезы», — уточнил он.
Ведущий рассказал во время передачи и о своей мечте — покупке «стен, квартиры, апартаментов», чтобы получать пассивный доход. В ответ на это эксперты рекомендовали Нагиеву выгодно вложить свою финансовую подушку в коммерческую недвижимость, но тот пока не решился на инвестиции.
Звезда «Осторожно, модерн!» объяснил, что старается не вкладываться в зарубежные проекты.
«Я же россиянин, где родился, там и пригодился», — рассказал он.
Во время шоу актер также опроверг новости о якобы своих огромных гонорарах за мастер-классы в Дубае. Актер уточнил, что больших денег он не видит: организаторы оплачивают лишь его перелет, проживание и питание. Он добавил, что приезжает в ОАЭ не ради денег, а скорее для отдыха и впечатлений.
Долги и бизнес
Артист отметил, что видит жизнь простых людей, живущих далеко от Москвы и Петербурга, и не носит розовых очков по этому поводу.
Езжу по России с гастролями, езжу на корпоративы. И вижу, что люди живут чуть в другом времени. Человек, который находится в глубинке… Есть ли у него возможность мечтать о том, чтобы двинуться куда-то, заработать? Я за них переживаю.
Шоумен является совладельцем нескольких спортивных залов, которые открыл его брат, но миллионной прибыли с этого получать не планирует.
Есть у Нагиева и свои бизнес-проекты. В 2023 году он выпустил коллекцию сумок и солнцезащитных очков вместе с Julia Fom. Своего бренда у актера нет, но в январе 2024 года он подал заявку на его регистрацию. Если ее одобрят, он сможет выпускать под собственным именем одежду, парфюмерию, косметику и ювелирные украшения.
В июле в прессе появилась информация о долгах Нагиева. По данным РИА «Новости», суд постановил взыскать с шоумена «плату за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию». Сколько именно задолжал артист, неизвестно.