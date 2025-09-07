Скромная пенсия и долги. Почему Нагиев боится встретить старость в нищете

Нагиев пожаловался на маленькую пенсию в 20 тысяч рублей

Шоумен Дмитрий Нагиев неожиданно для публики озаботился вопросом пенсии. Почему популярнейший артист боится провести старость в нищете и делает громкие заявления — в материале 360.ru.

Известный по множеству сериалов, фильмов и телешоу актер заявил, что его ждет маленькая пенсия.

У меня пенсия, я посчитал, там косарей 20 будет.

В интервью для YouTube-шоу Circle Property Dubai шоумен признался, что собрал всего порядка 5,5 миллиона рублей, и этих денег ему явно не хватит для безбедной старости.

«У меня накоплено 70 тысяч долларов, но это слезы», — уточнил он.

Ведущий рассказал во время передачи и о своей мечте — покупке «стен, квартиры, апартаментов», чтобы получать пассивный доход. В ответ на это эксперты рекомендовали Нагиеву выгодно вложить свою финансовую подушку в коммерческую недвижимость, но тот пока не решился на инвестиции.

Звезда «Осторожно, модерн!» объяснил, что старается не вкладываться в зарубежные проекты.

«Я же россиянин, где родился, там и пригодился», — рассказал он.

Во время шоу актер также опроверг новости о якобы своих огромных гонорарах за мастер-классы в Дубае. Актер уточнил, что больших денег он не видит: организаторы оплачивают лишь его перелет, проживание и питание. Он добавил, что приезжает в ОАЭ не ради денег, а скорее для отдыха и впечатлений.