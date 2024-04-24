Стал известен гонорар Нагиева за съемочный день | 360°

Знаменитости 24 апреля 2024, 15:11 Стал известен гонорар Нагиева за съемочный день Продюсер Картозия: актер Нагиев за съемочный день получает 5 млн рублей РИА «Новости»

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Продюсер и основатель телеканала «Пятница!» Николай Картозия раскрыл размер гонорара актера Дмитрия Нагиева. Он рассказал KP.RU, что артист за съемочный день зарабатывает пять миллионов рублей.

По его словам, Нагиев готов идти на уступки для определенных режиссеров. Например, он участвовал в проектах Сарика Андреасяна, который платил ему от трех до четырех миллионов рублей за день. Продюсер объяснил эту гибкость особым подходом к работе с актерами.

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«Потому что Сарик умеет ухаживать за артистами. Как рассказывают его исполнительные продюсеры, Андреасян дарит актерам одежду со съемок, вкусно кормит, делает подарки, идет навстречу пожеланиям больших звезд», — пояснил он.

По словам Картозии, Нагиев принимает предложения о съемках, только если проект предполагает минимум четыре съемочных дня.

Ранее стало известно, что актер возобновил работу в кино. Нагиева заметили на съемочной площадке в Сочи.