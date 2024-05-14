Михаил Пореченков мог сыграть Фому в сериале «Физрук» | 360°

Культура 14 мая 2024, 14:44 Михаил Пореченков мог сыграть Фому в сериале «Физрук» Актер Вахрушев заявил, что вместо Нагиева в «Физруке» мог сыграть Пореченков РИА «Новости»

Читать 360 в

Актер Даниил Вахрушев рассказал о кастинге на роль учителя физкультуры Фомы в популярном сериале «Физрук». По его словам, на эту роль, кроме Дмитрия Нагиева, пробовался и Михаил Пореченков. Об этом он сообщил в беседе с «Газета.Ru».

Выбор создателей сериала пал на Нагиева, и Вахрушев уверен, что это было верное решение. Он отметил, что тот идеально подошел на роль несколько грубоватого физрука и завоевал любовь аудитории.

Реклама

«Многое писалось именно под Дмитрия Владимировича. Знаю, например, что на роль Фомы пробовался еще Пореченков. Я очень уважаю Михаила, мы вместе работали в тех же „Хоккейных папах“, но объективно понимаю, что с ним было бы не то», — поделился артист.

Сам Вахрушев воплотил на экране персонажа по имени Валентин — верного друга Фомы.

Ранее стал известен гонорар Нагиева за съемочный день. По словам продюсера Николая Картозии, актер зарабатывает пять миллионов рублей за съемочный день.