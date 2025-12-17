Дмитрия Нагиева попросили проверить на статус иноагента

Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев обратился в министерства культуры и юстиции с призывом проверить актера и телеведущего Дмитрия Нагиева на статус иностранного агента. Свою позицию он обосновал в комментарии 360.ru.

Возмущение парламентария вызвало выступление артиста на премьере фильма «Елки-12». По мнению Нагиева, популярность франшизы будет только расти, потому что «столько фильмов про войну, просто сил уже нет — серость, грязь».

«Мне кажется нечестным, когда известный актер, который сделал славу и огромные деньги на народной популярности, на работе в России, сейчас, когда сложное время в нашей стране, вот таким образом высказывается — пренебрежительно, с ухмылкой», — заявил он.

Гулиев заявил, что если сам Нагиев не в состоянии отказаться от денег, которые ему платит страна, то ему должны помочь органы власти.

Ранее гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный призвал «отстранить от кормушки» деятелей культуры, которые сразу же не поддержали СВО. Среди прочих он упоминал и Нагиева.